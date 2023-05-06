После попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Умани на сайте российского министерства обороны появилось изображение старта ракеты с надписью "Точно в цель!". Учитывая, что именно в этот день российская ракета убила 24 мирных граждан, из них пятеро детей, московиты своей публикацией дерзко продемонстрировали миру свое поругание над нормальностью, какое-то глумление за пределом цинизма. Всё так и есть. Но на самом деле россияне ставили целью другое: запустили в информационное пространство слово-триггер, призванное блокировать совесть у своих поклонников.

Объясню, как это работает.

Можно назвать человека "капиталистом", а можно – "предпринимателем". По сути, эти слова обозначают ту же социальную группу, но отмечают различные ее аспекты: глитаи-эксплуататоры или представители прогрессивного социального слоя

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Слова, которыми обозначают объективно имеющиеся социальные явления, не просто отражают определенные объекты, но и настраивают определенным образом сознание людей, оказывая обратное влияние на эти явления. Например, можно назвать человека "капиталистом", а можно – "предпринимателем". По сути, эти слова обозначают ту же социальную группу, но отмечают различные ее аспекты: кулаки-эксплуататоры или представители прогрессивного социального слоя. Поскольку использование определенных слов и словосочетаний задает тональность и границы обсуждения определенных явлений (например, можно бандитов называть "борцами за свободу", а наемников – добровольцами), то манипуляторы распространяются в сознании т.н. простых людей устойчивые термины-мэмы, которые выгодны господствующей элите. Активное использование таких терминов-мэмов четко обозначает "своих". Они рассчитаны прежде всего на граждан, которые не умеют или не хотят анализировать информацию, а заинтересованы исключительно в распознавании единомышленников, принадлежащих к определенному идеологическому дискурсу. Как работает подобный политический язык, описано в романе Оруэлла "1984". Речь идет о т.н. "уткосурж" (duckspeak) - своеобразная политическая коммуникация, имеющая целью не выяснение сущности явления, а воспроизведение политической позиции.

На практике это выглядит так.

В российском медийном пространстве существуют сгенерированные элитой устойчивые термины-мэмы, складывающиеся в причинно-следственные связи, описывающие приемлемую для общества картину мира, определенные мифы, заложенные пропагандой в массовое сознание.

В русском медийном пространстве существуют сгенерированные элитой устойчивые термины-мэмы, складывающиеся в причинно-следственные связи, описывающие приемлемую для общества картину мира, определенные мифы, заложенные пропагандой в массовое сознание. Чтобы актуализировать эти мифы, пропагандисты не должны повторять их в полном объеме. Им достаточно нажать на определенный триггер и в общественном сознании пробуждаются ранее сложившиеся причинно-следственные цепочки объяснения действительности, запускающие в массах желаемый для элиты тип поведения.

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К примеру, в описываемом случае российские пропагандисты опубликовали изображение старта ракеты с надписью "Точно в цель!", тем самым запустив триггер "высокоточное оружие". Следовательно, в сознании московитских обывателей вырисовывается схема; "У нас высокоточное оружие – мы используем его для проведения СВО – СВО мы ведем против укронацистов – для укронацистов не существует ничего святого". Что из этого можно заключить? Очень просто! Наше высокоточное оружие не могло попасть в гражданский дом, его умышленно взорвали нацисты-бандеровцы, чтобы скомпрометировать нашу славную армию. И московитский обыватель успокаивается: наша совесть чистая, это все бандеровцы, а мы здесь ни при чем!

Специально для Еспресо.

Об авторе. Игорь Танчин, политолог, журналист.

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