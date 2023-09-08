"Точно уверен, что произойдет": промоутер Фьюри заговорил о бое с Усиком

Об этом сообщает Boxing News.

По словам Арума, Фьюри хочет сразиться с Усиком.

"Да, я точно уверен, что этот поединок должен состояться следующим. Я верю, что стороны должны перестать заниматься глупостями и завершить это. Я верю, что так будет. Теперь я думаю, что бой состоится. Думаю, Фьюри хочет поединка. А Усик понял, что не стоит заниматься ерундой, проводя бои с другими супертяжеловесами. Позвольте им провести поединок", - сказал промоутер Боб Арум.

Когда следующий бой Фьюри

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета). В следующем поединке британец 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) встретится с бойцом смешанных единоборств, экс-чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Фрэнсисом Нганну из Франции.

Победа Усика над Дюбуа

26 августа в польском Вроцлаве Александр Усик провел бой против Даниэля Дюбуа за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Один из ключевых моментов боя произошел в 5-м раунде. Британец пробил Усику ниже пояса. В результате украинец не удержался на ногах. Рефери остановил бой из-за грязного приема британца и дал украинцу несколько минут, чтобы прийти в себя.

В конце 8-го раунда Усик выдал серию мощных ударов и отправил Дюбуа в нокдаун. Британец встал на колено. В 9-м раунде Усик снова заставил Дюбуа "присесть". Рефери досрочно завершил сражение победой Усика техническим нокаутом.

Впоследствии стало известно, что Даниэль Дюбуа и его команда займутся обжалованием результатов поединка с Александром Усиком. Британец считает, что в 5-м раунде нанес удар по правилам и судья должен был зафиксировать его победу нокаутом.

29 августа WBA подтвердила победу Александра Усика в поединке с Даниэлем Дюбуа и поддержала решение судьи о скандальном ударе британца ниже пояса.

4 сентября Дюбуа подал апелляцию на исход поединка против Усика. Всемирная боксерская ассоциация подтвердила , что получила апелляцию британца Даниэля Дюбуа на исход поединка против Александра Усика.

С хронологией поединка можно ознакомиться по ссылке.