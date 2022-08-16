Александр Положинский сообщил, что ездил в "горячие" точки на фронте и попадал под обстрелы.

"Был на фронте. Даже не на нуле - а еще чуть дальше. Фактически - в полуокружении... На этот раз по мне валили целенаправленно. Из разных видов тяжелого вооружения. Круглосуточно. С перерывами, конечно, иногда - с довольно продолжительными, но прилететь могло в любой момент дня и ночи.. Прилетало. Много. Однажды так, что пришлось потом смертельно изуродованные тела двух моих новых друзей грузить в эвакуационное авто.Ужасный опыт. Да он меня не вывел из равновесия. И за мгновение моего пребывания на фронте мне не стыдно. Как и при каждом из тех, кто был там вместе со мной", - пишет Положинский.

Музыкант рассказал, что из-за его сценической жизни часто испытывает пристрастное отношение, поскольку есть те, кто считает, что Положинский ушел в армию ради пиара.

"Все знания и умения, которые я здесь приобретаю, они же ложатся не на голую почву. У меня большой запас увиденного, услышанного, прочитанного ранее, большой опыт общения с крутыми воинами и профессионалами в разных сферах и областях нашей жизни - наука, бизнес, политика, культура, спорт. Все это делает меня потенциально достаточно крутым и эффективным во многих проявлениях армейской жизни. А меня все же часто воспринимают только как артиста, который пытается быть солдатом. Я уже не пробую, я уже есть", - пишет он.

Также Александр Положинский за эти три месяца успел записать две песни.

" Одну - "Даю Ради" - вы уже могли слышать, она есть на моем телеграмм-канале . А другая должна получиться вот-вот. Ну, как - вот-вот? Немного погодя. Она уже есть. Но еще надо немного времени, чтобы надлежащим образом подготовить релиз и, возможно, создать видео", - сказал он.