"Точно стал лучше стрелять": певец Александр Положинский подвел итоги 3 месяцев пребывания в рядах ВСУ
Экс-фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский находится в рядах Вооруженных сил Украины уже 3 месяца. Он рассказал детали своего пребывания там
Об этом сообщил эксфронтмен группы "Тартак" Александр Положинский в Фейсбуке.
"Сегодня три месяца как я в ВСУ... Что успел за это время? Научился много нового и вспомнил что-то из забытого. Точно стал лучше стрелять. Точно не стал лучше бросать гранаты. Начал минимально разбираться в снаряжении, овладел некоторой терминологией и немного быстрее. заряжаю магазины. Но бегать быстрее в полном снаряжении пока не удается", - говорится в сообщении.
Александр Положинский сообщил, что ездил в "горячие" точки на фронте и попадал под обстрелы.
Музыкант рассказал, что из-за его сценической жизни часто испытывает пристрастное отношение, поскольку есть те, кто считает, что Положинский ушел в армию ради пиара.
Также Александр Положинский за эти три месяца успел записать две песни.
" Одну - "Даю Ради" - вы уже могли слышать, она есть на моем телеграмм-канале . А другая должна получиться вот-вот. Ну, как - вот-вот? Немного погодя. Она уже есть. Но еще надо немного времени, чтобы надлежащим образом подготовить релиз и, возможно, создать видео", - сказал он.
- Ранее сообщалось, что украинские музыканты Александр Положинский, Тарас Тополя и группа "Антитела" сообщили, что подписали контракт на прохождение службы в Силах территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
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