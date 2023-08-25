"Точно просьба РФ, это не выдерживает никакой критики": дипломат Чалый о позиции Индии в отношении Украины на G20

Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.

"Украина должна была по крайней мере участвовать в дискуссии по поставкам аграрной продукции. Они поднимают тему продовольственной безопасности, а как без Украины? Лицемерная, лживая, робкая позиция Индия. Очень удивляет эта так называемая демократия, которая начинает рассказывать о Ганди. Если посол Индии в Киеве слышит, у которого есть опыт работы в сложных странах, он должен сделать шаг, чтобы тема Украины прозвучала, если ему хочется комфортно работать здесь",- сказал Чалый.

Он добавил, что G20 точно не тот саммит, где мы должны точно быть

"Но должна тема прозвучать. Как прозвучит величайшая проблема мира – война в Европе? Как эта тема прозвучит на саммите, где Индия претендует на лидерство? Я удивляюсь Индии – это точно просьба РФ. Великая демократия, которая имеет свою позицию так унижается. Надо поставить заметку в записной книжке относительно будущего в дипломатии. Это объяснение не выдерживает критики, что они никоим образом не хотят видеть Украину даже в теме продовольственной безопасности", - подытожил дипломат.