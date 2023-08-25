"Точно просьба РФ, это не выдерживает никакой критики": дипломат Чалый о позиции Индии в отношении Украины на G20
Не приглашение Украины на саммит G20, который состоится в Индии 9-10 сентября, показывает лицемерную и робкую позицию Нью-Дели. Украина должна быть хотя бы в контексте продовольственной безопасности
Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.
"Украина должна была по крайней мере участвовать в дискуссии по поставкам аграрной продукции. Они поднимают тему продовольственной безопасности, а как без Украины? Лицемерная, лживая, робкая позиция Индия. Очень удивляет эта так называемая демократия, которая начинает рассказывать о Ганди. Если посол Индии в Киеве слышит, у которого есть опыт работы в сложных странах, он должен сделать шаг, чтобы тема Украины прозвучала, если ему хочется комфортно работать здесь",- сказал Чалый.
Он добавил, что G20 точно не тот саммит, где мы должны точно быть
"Но должна тема прозвучать. Как прозвучит величайшая проблема мира – война в Европе? Как эта тема прозвучит на саммите, где Индия претендует на лидерство? Я удивляюсь Индии – это точно просьба РФ. Великая демократия, которая имеет свою позицию так унижается. Надо поставить заметку в записной книжке относительно будущего в дипломатии. Это объяснение не выдерживает критики, что они никоим образом не хотят видеть Украину даже в теме продовольственной безопасности", - подытожил дипломат.
- 15 августа стало известно, что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.
- Мировые СМИ предполагали, что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.
- 16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар подтвердил, что Украину не пригласили на саммит G20, который состоится в Индии 9-10 сентября.
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