"Точно не последствия падения обломков": военный эксперт Селезнев об атаке на Хмельнитчину

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Очевидно, не последствия падения обломков дронов повлекли столь масштабные по объемам последствия. Произошло нечто другое, надеюсь, что мы узнаем что именно", - сообщил эксперт.

Видим, что произошло минувшей ночью в Хмельницкой области. Но украинцы имеют право знать правду об этой атаке, отметил Селезнев.

В результате дроновых атак вражеской армии произошло разрушение социальных, образовательных, культурных объектов и обычных домов украинских жителей. По всей вероятности, дроны могли получить какие-то повреждения и падать на территории тамошней общины, но боевая часть тех дронов была повреждена и соответственно ее детонация происходила уже на земле. Такой вариант тоже нельзя исключать", - резюмировал Селезнев.