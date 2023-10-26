"Точно не последствия падения обломков": военный эксперт Селезнев об атаке на Хмельнитчину
Военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что последствия удара по Хмельнитчине вызваны не обломками дронов
Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".
"Очевидно, не последствия падения обломков дронов повлекли столь масштабные по объемам последствия. Произошло нечто другое, надеюсь, что мы узнаем что именно", - сообщил эксперт.
Видим, что произошло минувшей ночью в Хмельницкой области. Но украинцы имеют право знать правду об этой атаке, отметил Селезнев.
В результате дроновых атак вражеской армии произошло разрушение социальных, образовательных, культурных объектов и обычных домов украинских жителей. По всей вероятности, дроны могли получить какие-то повреждения и падать на территории тамошней общины, но боевая часть тех дронов была повреждена и соответственно ее детонация происходила уже на земле. Такой вариант тоже нельзя исключать", - резюмировал Селезнев.
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В ночь на 25 октября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. В Хмельнитчине раздавались взрывы, в Шепетовском районе в результате сбития дроны упали на объект критической инфраструктуры.
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Террористы применили 11 ударных "шахедов". ПВО уничтожило все дроны-камикадзе. В результате падения обломков, к сожалению, ранены среди гражданского населения. В городах Славута и Нетешин Хмельницкой области повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, 2 учебных заведения, 2 пожарно-спасательные части, здание отдела полиции и другая гражданская инфраструктура.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мишенью для российских дронов во время ночной атаки 25 октября, вероятнее всего, была Хмельницкая АЭС.
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26 октября МАГАТЭ отреагировало на падение дронов РФ возле ХАЭС.
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