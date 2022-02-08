"Точно есть крот": Бурба заявил, что Баканов знает, являются ли агентами РФ Ермак и Демченко
Экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что глава СБУ Иван Баканов знает, являются ли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко российскими агентами
Об этом Бурба сказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает издание "ГОРДОН".
"Я сказать не могу (являются ли Демченко и Ермак агентами РФ, - ред.). Объясню почему. Потому что у меня нет таких данных. Этот вопрос очень актуален для товарища Баканова. Иван Геннадьевич должен ответить на этот вопрос, если он пожелает. Я уверен, что он знает... Я повторю, что знаю, чем занимается СБУ: я там работал, все-таки это одна площадка у нас... Они знают, конечно, знают... Вопрос другой: насколько хорош тот агент и как тяжело его задокументировать. Или наоборот, он может плохой и его легко задокументировать. Будет задержание - тогда будем говорить. Я точно знаю, что там есть "крот". Но я не знаю, как он работает", - сказал Бурба.
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Экс-глава военной разведки также отметил, что после возглавления комитета по разведке при президенте Демченко происходили провалы операций разведки, которые совпадали с докладами "наверх".
"В 2020 году несколько провалов было. Но это война, в случае которой ты не можешь понять, все-таки это был провал из-за агентурной утечки или это случайность. Речь идет о том, что мы сами могли своим бельем показаться перед контрразведкой ФСБ, плохо работали" , но почему-то анализ показывает, что именно в 2020 году у нас стали (происходить, - ред.) активные провалы. Мы у себя в системе ГУР ничего не изменили - грубо говоря, как был доклад мне, как былт определены группы, конспирация и т.д. осталось, – ред.). Но как только докладывали "наверх", начинались проблемы", - рассказал Бурба.
Разведчик добавил, что анализ нескольких проваленных спецопераций украинских спецслужб свидетельствует о "сливах", которые происходили "на высоком уровне".
Бурба также напомнил, что во время его доклада президенту Владимиру Зеленскому по поводу операции по задержанию "вагнеровцев" в кабинете находились Ермак, Демченко, заместитель Ермака Роман Машовец и помощница президента Мария Левченко.
"Я докладывал, в частности, людям, которых я называл... (после этого, – ред.) соответственно, операции "сливали", - сказал Бурба.
- Напомним, 8 сентября 2021 года издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине происходила "с ведома Соединенных Штатов".
- CNN опубликовало материал, в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию "вагнеровцев" украинские спецслужбы и чем помогали США.
- Глава временной следственной комиссии Верховной Рады "слуга" Марьяна Безугла заявила, что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия других стран. Также Безугла заявила, что ВСК не будет вызывать Зеленского на заседание из-за его неприкосновенности.
- Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что российские спецслужбы ничего не знали о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
- Нардеп от "Голоса" Роман Костенко сообщил, что экс-руководитель военной разведки Василий Бурба дал временной следственной комиссии Верховной Рады показания по срыву задержания "вагнеровцев" .
- Бурба заявил, что Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака передал указание перенести активную фазу операции по "вагнеровцам".
- Ермак сказал, что Бурбе не давал указаний перенести операцию по задержанию "вагнеровцев".
- Экс-руководителя ГУР Минобороны Василия Бурбу уволили с военной службы .
- Бурба рассказал, что ему предлагали должность посла в Австралии в обмен на отрицание факта операции по вагнеровцам.
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