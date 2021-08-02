Точно будем рассматривать, - Кузин об ослаблении карантина для вакцинированных
Министерство здравоохранения рассматривает возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированных украинцев
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии Радио Свобода .
"Сейчас наша главная цель - вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и принимать решения. Сейчас рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", - отметил Кузин.
По его словам, нормы будут пересматриваться в зависимости от ситуации.
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- Напомним, что за июль в Украине сделано 2917636 прививок от COVID-19.
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