Точно будем рассматривать, - Кузин об ослаблении карантина для вакцинированных

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии Радио Свобода .

"Сейчас наша главная цель - вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и принимать решения. Сейчас рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", - отметил Кузин.

По его словам, нормы будут пересматриваться в зависимости от ситуации.



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Напомним, что за июль в Украине сделано 2917636 прививок от COVID-19.