Я более склонен к тезису, утверждающему определенный фатализм: украинцы были обречены на великую войну с Россией. И эта обреченность отменяет дилемму виновности или невиновности.

Новая война, в сущности, началась в августе 1991 года, когда Украина провозгласила независимость. Так, на фоне парада суверенитетов, обескураженная почти мгновенным развалом Союза Москва упустила этот момент. А, может, даже Борис Ельцин не слишком волновался вопросом "бегства Киева", поскольку вполне резонно считал, что решение Верховной Рады – это попытка украинских коммунистов избежать ответственности вместе с запрещенной им же КПСС.

Но развитие событий оказалось непрогнозируемым. И Россия вернулась к привычной тактике поглощения: на военную экспансию она не решалась, сначала из-за чеченских беспорядков, поняв, что Киев с каждым годом приобретает международную субъектность. "Поглощение" же означало участие россиян в "дерибане" лакомых кусков экономики, влияние на политические процессы, в частности кадровые назначения, овладение гуманитарным пространством, и без того аннексированным русской культурой, церковью, мировоззренческими штампами соседей.

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Мюнхенская речь Путина, а затем – через полтора года – первая практическая попытка ее реализации в Грузии, означали постепенный переход этой войны в "горячую фазу". Недаром уже тогда, в 2007-2008 годах, трезвые политики в Украине заговорили о том, что следующей жертвой будем мы. Путина же стимулировал Бухарест, в котором Меркель выполнила "сольную партию", заблокировав предоставление Киеву ПДЧ для вступления в НАТО.

С того же времени Кремль усилил спецоперацию, фактически превратив ее в полномасштабную гибридную войну. Он приложил невероятные усилия для: а) приведения к власти своей муртады – Януковича; б) даже самим фактом избрания президентом бывшего зека, дискредитировавшего государство как институт в глазах его граждан. Между тем россияне оккупировали своими агентами все силовые структуры, медиапространство и, конечно, экономику.

Правда, зомбированными оказались не все. И когда Янукович решился на свершившуюся измену, восстал Майдан. Война приобрела черты горячей фазы, - расстрелы Небесной сотни, инспирированные российскими "кротами", - этап устрашения, который, однако, не сработал должным образом. В то же время – гибридная аннексия Крыма и сепаратистский бунт на Донбассе.

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Постмайданная власть кое-как справилась с первым наскоком агрессора. Reuters тогда писал, что "Порошенко перевязал рану под названием Донбасс так, что 90 процентов людей в стране ее не чувствуют, и это дает им повод думать, что они могут экспериментировать ( с кандидатами в президенты. — Авт. ).

В 2019 году эксперимент завершился. В определенном смысле кремлевские "политологи" были правы, говоря, что Украина – это failed state. Ибо только в такой стране 73 процента граждан могли голосовать ради "хоть поржем". Майкл Льюис, автор книги о Трампе "Пятый риск" замечает, что "мы не выбираем кого-то, столь необразованного и неопрятного, если только не дошли до точки, в которой столь недооцениваем и не понимаем того, чем этот человек будет управлять (курсив мой . – Авт. )".

Я не буду утверждать, что Путин не решился бы на открытую войну в случае другого выбора украинцев (это никто не знает). Я также не буду настаивать на том, что именно Зеленский в должности президента стал для бункерного деда стартовым выстрелом для "СВО" против Украины. И все же, по моему мнению, кремлевский "стратег" усмотрел во вчерашнем комике и стране, которая так "поэкспериментировала", легкую добычу.

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Мы не знаем, о чем говорил Зеленский с Патрушевым в Омане (полагаю, время откроет и эту тайну), почему именно после этой поездки на Банковой появился Ермак, почему… Таких "почему?", - множество, и все эти сейчас риторические вопросы также будет ответ.

Главное другое. Украинцы вопреки всему сломали планы Москвы. Только война и связанные с ней факторы — роспропаганда, не скрывающая геноцидного характера этого вторжения, военные преступления России против мирных граждан, — наглядно показали картину того, что мы защищаем, чтобы в будущем не допускать старых, легкомысленных ошибок.

И если мы были обречены на войну с Россией, то сейчас перед нами такая же роковая задача: мы обречены победить ее. Раз и навсегда.

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад" .

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