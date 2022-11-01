"Точка поставлена": Путин сообщил о завершении мобилизации в РФ

Об этом сообщают российские СМИ.

"Да конечно, это было сделано моим указом, потому что по другому по закону невозможно. Но было сделано по предложению Министерства обороны РФ, это конечно. А сейчас Минобороны предложило мобилизационные меры завершить", - заявил Путин.

Отдельно российский диктатор заявил, что он планирует посоветоваться с юристами, потому что сам и не думал, нужен ли отдельный указ, который завершит проведение мобилизации в РФ.

"Но она завершена, точка поставлена", – добавил Путин.

Напомним, президенту РФ Владимиру Путину доложили , что меры по частичной мобилизации закончены и в армию набрали 300 тысяч военных. В Украину уже отправили 82 тысяч россиян.

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