"Точка поставлена": Путин сообщил о завершении мобилизации в РФ
Призыв в рамках частичной мобилизации в Российской Федерации завершен.
Об этом сообщают российские СМИ.
"Да конечно, это было сделано моим указом, потому что по другому по закону невозможно. Но было сделано по предложению Министерства обороны РФ, это конечно. А сейчас Минобороны предложило мобилизационные меры завершить", - заявил Путин.
Отдельно российский диктатор заявил, что он планирует посоветоваться с юристами, потому что сам и не думал, нужен ли отдельный указ, который завершит проведение мобилизации в РФ.
"Но она завершена, точка поставлена", – добавил Путин.
- Напомним, президенту РФ Владимиру Путину доложили , что меры по частичной мобилизации закончены и в армию набрали 300 тысяч военных. В Украину уже отправили 82 тысяч россиян.
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