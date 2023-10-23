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Точка невозврата в вассальной зависимости России от Китая наступит, - Климкин

23 октября, 2023 понедельник
15:04
Война с Россией

Дипломат, министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин отметил, что китайцы пытаются использовать Путина и его режим в противостоянии с США

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Китайцы используют Россию. Являются ли они классическими партнерами, идет ли дело к постепенной вассальной зависимости России от Китая - это вопрос. Считаю, что и то и другое. Когда Си говорит о 200 млрд товарооборота с Россией, то это означает, что РФ все больше будет зависеть от Китая, и когда-нибудь наступит точка невозврата. Также Китай дает России возможность вести войну в Украине", - подчеркнул Климкин.

По словам дипломата, китайцам нужны российские ресурсы.

"РФ важно договориться о второй очередь газопровода "Сила Сибири". Конечно, китайцы получат хорошие условия и скидки, которых еще никогда никто не получал. Китайцы пытаются использовать Путина, Россию и российский режим для противостояния с США. Китаю не нравится мировая система и мировой порядок, хотя Китай не хочет брать на себя ответственность за это. Китаю нужен Путин и его режим. Китайцы не заинтересованы в том, чтобы Путин выиграл, но также не заинтересованы в том, чтобы Путин проиграл", - добавил Климкин.

  • Напомним, 17 октября Путин прибыл в Пекин. Он принял участие в форуме "Один пояс – один путь" и в церемонии официальной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и его женой Пэн Лиюань.
  • Визит российского президента Владимира Путина в Китай может нести определенные риски для Украины. Однако украинская разведка внимательно следит за ситуацией.
Новости
Россия
Китай
Владимир Путин
Павел Климкин
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