Точка невозврата в вассальной зависимости России от Китая наступит, - Климкин

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Китайцы используют Россию. Являются ли они классическими партнерами, идет ли дело к постепенной вассальной зависимости России от Китая - это вопрос. Считаю, что и то и другое. Когда Си говорит о 200 млрд товарооборота с Россией, то это означает, что РФ все больше будет зависеть от Китая, и когда-нибудь наступит точка невозврата. Также Китай дает России возможность вести войну в Украине", - подчеркнул Климкин.

По словам дипломата, китайцам нужны российские ресурсы.

"РФ важно договориться о второй очередь газопровода "Сила Сибири". Конечно, китайцы получат хорошие условия и скидки, которых еще никогда никто не получал. Китайцы пытаются использовать Путина, Россию и российский режим для противостояния с США. Китаю не нравится мировая система и мировой порядок, хотя Китай не хочет брать на себя ответственность за это. Китаю нужен Путин и его режим. Китайцы не заинтересованы в том, чтобы Путин выиграл, но также не заинтересованы в том, чтобы Путин проиграл", - добавил Климкин.