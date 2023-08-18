Об этом в эфире Еспресо сказал дипломат Роман Бессмертный.

"У меня такое впечатление, что индусы бросили пробный камень и сейчас ждут реакции, кто и что об этом скажет. Я убежден, что мы в ближайшее время получим реакцию. Обычно тема приглашений – это тема закрытых консультаций. Особенно, в части тех, кто не принадлежит в G20 и в части России. Индусы этим славятся давно, вместо того чтобы проводить консультации, бросили камешек и смотрят, какие будут круги", - считает он.

По мнению дипломата, если пригласят РФ, значит, мы туда не поедем или наоборот.

"Я говорю о странах, которые не принадлежат к G20. Там в перечне есть главы G20, далее есть приглашенные, а еще есть третий статус - те, которые приезжают наблюдать. Они не участвуют в пленарных заседаниях и на полях проводят какие-то встречи. Я бы не спешил реагировать на это, потому что зная хитроумную индусскую дипломатию, понимаю, что точка в этом вопросе не поставлена. Тем более что до саммита есть еще время", - подытожил Бессмертный.