"Точка еще не поставлена": дипломат Бессмертный о возможном присутствии Украины на саммите G20
Вопрос приглашения или не приглашения Украины на саммит G20, который состоится в Индии 9-10 сентября, не окончательно решен
Об этом в эфире Еспресо сказал дипломат Роман Бессмертный.
"У меня такое впечатление, что индусы бросили пробный камень и сейчас ждут реакции, кто и что об этом скажет. Я убежден, что мы в ближайшее время получим реакцию. Обычно тема приглашений – это тема закрытых консультаций. Особенно, в части тех, кто не принадлежит в G20 и в части России. Индусы этим славятся давно, вместо того чтобы проводить консультации, бросили камешек и смотрят, какие будут круги", - считает он.
По мнению дипломата, если пригласят РФ, значит, мы туда не поедем или наоборот.
"Я говорю о странах, которые не принадлежат к G20. Там в перечне есть главы G20, далее есть приглашенные, а еще есть третий статус - те, которые приезжают наблюдать. Они не участвуют в пленарных заседаниях и на полях проводят какие-то встречи. Я бы не спешил реагировать на это, потому что зная хитроумную индусскую дипломатию, понимаю, что точка в этом вопросе не поставлена. Тем более что до саммита есть еще время", - подытожил Бессмертный.
- 15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.
- Мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.
- 16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар подтвердил, что Украину не пригласили на саммит G20, который состоится в Индии 9-10 сентября.
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