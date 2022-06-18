То ли украинское гражданство, то ли Папуа Новой Гвинеи - российским олигархам безразлично, они готовы на все, лишь бы избавиться от санкций, - Фейгин
Российский оппозиционер Марк Фейгин убежден, что российские олигархи находятся сейчас в наихудшем за всю свою историю положении, поэтому они готовы идти на любые шаги. Поэтому украинское гражданство для них не вопрос национальных интересов или ценностей, а способ снять с себя санкции
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Они все готовы на все что угодно лишь бы избавиться от санкций. Хоть это было бы украинское гражданство, хоть Папуа Новой Гвинеи - им без разницы. Это не вопрос их симпатии или антипатии, это вопрос сохранения собственного капитала и репутации. Потому что сейчас они в наихудшем за всю их личную историю положении: это и санкции, и заморозка активов, и их сегрегация из европейских элит, где они очень хорошо себя чувствовали... Поэтому они пойдут на что угодно, отдадут любые деньги... Подключены бешеные лоббистские ресурсы, чтобы каким-то образом исправить ситуацию", - подчеркнул Фейгин.
Также Фейгин считает, что если бы действительно российский олигарх Роман Абрамович оказывал какую-то помощь Украине, то об этом было бы известно широкой общественности.
"Я считаю, что касается Абрамовича, это его собственная инициатива. Он получил согласие Путина на вмешательство в весь этот процесс. С другой стороны, зададим себе вопрос: а к чему привела его эта роль? Говорят, он помогал с гуманитарным коридором, помогал беженцам, как пишут в прессе.Я ничего такого не знаю, вы ничего такого не знаете. Знает только власть. Если он действительно чем помог, то было бы правильно, что украинское общество знало имена этих людей. Или конкретное решение, которому способствовал Абрамович, или дал денег, и кто спасся. Чтобы это было не абстрактно, а конкретно, если действительно из Мариуполя Абрамович организовывал гуманитарные коридоры, то это должна быть публичная информация", - сказал он.
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Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин рассказал , что российский олигарх Роман Абрамович на переговорах РФ и Украины помогал президенту страны-агрессора России Владимиру Путину тянуть время для наращивания сил
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