"То ли с юга, то ли с запада ни одна нога не должна ступить" Лукашенко поручил силовикам закрыть "каждый метр" границы

Об этом сообщает БелТА .

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - подчеркнул он.

По словам Лукашенко, такой шаг необходим якобы для того, чтобы страны не смогли реализовать тактику выдворения нелегальных мигрантов.

"Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали средства в пограничные войска, в силовые структуры", - сказал он.

Государственная пограничная служба Украины сообщила о временном приостановлении пересечения границы на въезд в Республику Беларусь.