"То ли с юга, то ли с запада ни одна нога не должна ступить" Лукашенко поручил силовикам закрыть "каждый метр" границы
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть границу Беларуси
Об этом сообщает БелТА .
"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - подчеркнул он.
По словам Лукашенко, такой шаг необходим якобы для того, чтобы страны не смогли реализовать тактику выдворения нелегальных мигрантов.
"Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали средства в пограничные войска, в силовые структуры", - сказал он.
- Государственная пограничная служба Украины сообщила о временном приостановлении пересечения границы на въезд в Республику Беларусь.
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