Александр Вильчинский

То Ленин придумал эрефию
На днях военный преступник Путин снова залез в историю с географией и, рассматривая какую-то давнюю карту Европы с XVII века, выдал свое любимое, что Украины там нет. Мол, есть Речь Посполитая, Казацкая земля, но только не Украина
Ну, и снова повторил мантру, что создали ту ненавистную ему Украину большевики и лично Ленин, хотя вынести за это мумию из мавзолея указания не дает.
Эти его разглагольствования уже многие прокомментировали, и наши, и даже "хорошие русские". Пишут, что кремлевского карлика от бессилия снова понесло, что Украина всегда была, есть и будет, а вот России скоро не будет и так далее. Однако это все благородные эмоции и, по-видимому, так и нужно отвечать на инсинуацию военного преступника. И я бы этого всего и не вспоминал, потому что и так много внимания, но все же возвращаясь к истории с географией, из всех этих комментариев не услышал главного.
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А именно: главная ложь Путина не в том, что в ХVII веке не было Украины, а в том, что тогда не было самой России.
Конечно, мне могут возразить, особенно "хорошие русские", что она все-таки была, но иначе называлась – Московия или Московское царство. Ну, если так, тогда и Украина иначе называлась, хотя бы – Казацкая земля. А на некоторых картах с того же XVII века есть и Украина и даже название похоже на Россию есть, но не там, где сейчас, а в Галичине, как производное от Руси. Ведь эти карты рисовали еще до того, как при Петре I московиты присвоили себе это название.
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И если Украина в лице украинского казачества, или Богдана Хмельницкого и заключала какие-то соглашения, военные союзы, то с Московией, а не с Россией. А Россия, Российская империя, просто нас захватывала, уничтожала и отрицала, как и положено колонизаторам, без всяких соглашений. И современная так называемая Российская Федерация только продолжает эту позорную традицию. Кстати, эту их эрефию на замену империи, уж точно придумал Ленин, и может, поэтому они до сих пор и не выносят его из мавзолея, по крайней мере пока.
Специально для Эспрессо .
Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.
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