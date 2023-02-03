"То, что я пережил в сборной Аргентины, показалось несправедливым для многих людей", – Месси

Об этом сообщает Ole .

"Поскольку люди видели все, с чем я боролся, чтобы достичь этой цели, считаю, то, что я пережил в сборной Аргентины, показалось несправедливым для многих людей. Не на уровне результатов, а на уровне многих жалоб, многих журналистов, которые меня просто убивают. Думаю, люди, которые любят меня, хотят видеть, чтобы у меня все было хорошо. Они всегда получали удовольствие от того, что я пытался им дать. Слава Богу, я смог им дать много. Все это привело к такой реакции", – сказал Лионель Месси.

После победы на ЧМ-2022 Месси заявил, что намерен продолжить выступления за сборную Аргентины, однако выразил сомнения, что снова сыграет на чемпионате мира.

В общей сложности нападающий провел за Аргентину 172 матча и забил 98 голов. Вместе с ней стал чемпионом мира – 2022 и выиграл Кубок Америки – 2021.