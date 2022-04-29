То, что творит Путин – это паранойя. Наши бойцы его остановят, - президент "Динамо" Суркис
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис уверен, что ВСУ остановят президента РФ Владимира Путина
Об этом Суркис сообщил для "Футбол NEWS".
"Мне трудно сказать. То, что он творит – это паранойя. Это не война, а геноцид против мирного населения, против наших детей, против женщин, против пожилых мужчин. Я думаю, что кто-то его остановит. Скорее всего, остановят наши бойцы, наша армия", – сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.
В рамках благотворительного турне футболисты "Динамо" одержали победы над польской "Легией" (3:1), турецким "Галатасараем" (3:1), немецкой "Боруссией Д" (3:2) и сыграли вничью с румынским "Клужем" ( 0:0) и загребским "Динамо" (2:2).
- 13 апреля официальный Instagram-профиль "Динамо" положительно отреагировал на арест лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
- 20 апреля президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что его брат, нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис находится в Украине .
- 22 апреля Григорий Суркис был задержан на пограничном пункте пропуска Краковец.
- 26 апреля братья Суркисы сфотографировались на благотворительном матче "Боруссия" - "Динамо" с плакатом " Остановите Путина ".
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