То, что творит Путин – это паранойя. Наши бойцы его остановят, - президент "Динамо" Суркис

Об этом Суркис сообщил для "Футбол NEWS".



"Мне трудно сказать. То, что он творит – это паранойя. Это не война, а геноцид против мирного населения, против наших детей, против женщин, против пожилых мужчин. Я думаю, что кто-то его остановит. Скорее всего, остановят наши бойцы, наша армия", – сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.



В рамках благотворительного турне футболисты "Динамо" одержали победы над польской "Легией" (3:1), турецким "Галатасараем" (3:1), немецкой "Боруссией Д" (3:2) и сыграли вничью с румынским "Клужем" ( 0:0) и загребским "Динамо" (2:2).

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