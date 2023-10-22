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То, что сейчас нет большой войны на Ближнем Востоке, заслуга США, - Бурковский

22 октября, 2023 воскресенье
19:37
Война в Израиле

Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский считает, что то, что нет большой войны на Ближнем Востоке, является заслугой США

Об этом стало известно с эфира телеканала "Эспрессо".

"Не забывайте, что Саудовская Аравия - это династия Ваххабитов. Это довольно радикальная династия с радикальным взглядом на ислам и его врагов. Как бы то ни было, то, что сейчас нет большой войны на Ближнем Востоке - это заслуга США, потому что они очень жестко стоят и не разрешают и своей дипломатией и своим военным присутствием этой войне вспыхнуть", - заявил он.

Бурковский считает, что если США уйдут из Ближнего Востока, то эта война будет и в первую очередь будет направлена против Израиля.

"Для Ирана начать региональную войну против Израиля, попытаться в этой войне объединить всех - это просто средство предотвратить войну, которая будет развязана против Ирана и его интересов. Поэтому сначала будут разбираться из США, следующий шаг - это удар по Израилю, а дальше будет разделение Ближнего Востока между Ираном, Саудовской Аравией. К сожалению, такой сценарий возможен. Если будет война - то цены на нефть будут расти, персидские монархи будут богатеть. То есть война так или иначе играет на руку", - отметил он.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

17 октября боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование. 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.

18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться в конгресс с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.

20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили , что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном.

ХАМАС освободил двух заложников, захваченных при вторжении 7 октября и массовых убийств в израильских общинах. Американские гражданки Джудит и Натали Раанан вернулись в Израиль и должны были воссоединиться со своими родственниками на военной базе.

Представитель армии Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил , что сейчас ЦАХАЛ готовится к очередному этапу войны, операция против ХАМАС может длиться еще много недель.

21 октября армия обороны Израиля заявляет , что террористическая организация ХАМАС содержит в заложниках 210 человек. Они находятся в Газе.

Мир
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Саудовская Аравия
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Хамас
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