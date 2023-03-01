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Главная война с Россией То, что россияне делают последний месяц в плане наступления – это объективный максимум, – офицер батальона "Свобода" Ильенко
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То, что россияне делают последний месяц в плане наступления – это объективный максимум, – офицер батальона "Свобода" Ильенко

1 мартa, 2023 среда
14:20
война с Россией

Россияне не способны проводить большие наступления по многим направлениям, также невозможно подготовить такие операции незаметно

Об этом в эфире Еспресо рассказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.

"Большую роль играет информационная война и их пропаганда еще достаточно сильно вытекает. Мы должны быть готовы к более трудным и сложным вариантам развития событий. С другой стороны, то, что происходит последний месяц-полтора, это объективный максимум, на который они способны". Я не думаю, что они покажут еще что-нибудь над тем, что они показывают сегодня", - отметил он.

Ильенко подчеркнул, что если мы говорим о возможности наступления на других участках, кроме востока – то сделать это внезапно почти невозможно.

"Надо перебрасывать силы, провести большую операцию - это невозможно сделать в нынешних условиях, когда в наших интересах работает вся спутниковая разведка НАТО и не только спутниковая. Плюс возможности нашей разведки тоже достаточно серьезны. Сделать это не заметно невозможно - все равно мы будем понимать, что подобные шаги предпринимаются. Относительно незаметно можно опрокинуть роту, батальон и то в рамках как-то одного небольшого направления. Если речь идет о десятках и сотнях тысяч для грандиозного наступления - это невозможно сделать в этих условиях". – считает офицер.

Он сказал, что не видит возможности совершить внезапные новые направления удара, чтобы "мы не были готовы к этому".

С другой стороны, постоянное нагнетание раз в несколько месяцев относительно нового наступления на Киев делается, чтобы держать в напряжении наших людей и чтобы мы были вынуждены держать часть резервов на прикрытие этих направлений и не могли их задействовать в зоне интенсивных боев. Но не надо думать , что они не могут пойти на такие подобные шаги - могут, но мы будем знать об этом. Это невозможно сделать внезапно и скрыто", - подытожил Ильенко.

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