Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Каждый из Рамштайнов, я считаю, исторический. Но нынешний Рамштайн уже показывает то, что наши партнеры переходят от решения тактических целей к стратегическим. То есть на этом Рамштайне основой будут снаряды, техника, будут доработаны вопросы по самолетам, но западные партнеры уже смотрят в будущее, то есть намного дальше будет это обсуждаться", - говорит Лесной.

Эксперт считает, что мы не услышим деталей двенадцатого заседания контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", ведь узнаем когда это появится на поле боя.

"Я считаю, что это тоже будет прорывный, но не медийно прорывной Рамштайн. Очень хочу, чтобы украинцы видели результаты Рамштайна в сводках с фронта и тогда мы поймем, что Рамштайн сработал. Подчеркиваю, что Рамштайн переходит в стратегическое измерение и это очень правильно, потому что именно так мы можем бороться с таким мощным государством, монстром, как Россия", - подчеркнул вице-президент аналитического центра "Политика".