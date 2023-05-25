То, что "Рамштайн" сработал, украинцы увидят в сводках из фронта, - вице-президент аналитического центра "Политика"
Вице-президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной считает, что "Рамштайн" сработает, когда украинцы увидят результаты в сводках из фронта
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Каждый из Рамштайнов, я считаю, исторический. Но нынешний Рамштайн уже показывает то, что наши партнеры переходят от решения тактических целей к стратегическим. То есть на этом Рамштайне основой будут снаряды, техника, будут доработаны вопросы по самолетам, но западные партнеры уже смотрят в будущее, то есть намного дальше будет это обсуждаться", - говорит Лесной.
Эксперт считает, что мы не услышим деталей двенадцатого заседания контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", ведь узнаем когда это появится на поле боя.
"Я считаю, что это тоже будет прорывный, но не медийно прорывной Рамштайн. Очень хочу, чтобы украинцы видели результаты Рамштайна в сводках с фронта и тогда мы поймем, что Рамштайн сработал. Подчеркиваю, что Рамштайн переходит в стратегическое измерение и это очень правильно, потому что именно так мы можем бороться с таким мощным государством, монстром, как Россия", - подчеркнул вице-президент аналитического центра "Политика".
- Предыдущая встреча Контактной группы по обороне Украины прошла 21 апреля.
- Главной темой 11-го заседания в формате "Рамштайн" стало предоставление Украине зенитных ракет в системы ПВО.
- Следующая встреча в формате "Рамштайн" 25 мая будет посвящена усилению противовоздушной обороны Украины, предоставлению боеприпасов и передаче истребителей F-16.
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