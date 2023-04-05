То, что произошло в Хмельницком – история успеха
Категорически не согласен, что вопрос УПЦ МП нуждается в деликатности и взвешенности
Где была деликатность и взвешенность, когда Москва воровала у Киева Митрополию? Нас все время обманывают, когда говорят: мы ведь не такие! Мы не можем так!
Можем! Если хотим выжить, должны делать не так, как светлые эльфы, а так, как будет работать.
Читал осуждение патриотов, которые что-то там делают не так в Хмельницком. Комон! Что не так? Есть результат! Община забрала у московских попов свою церковь. Точка! Чего вам еще не хватает?
Мы очень хорошо умеем рассказывать о героических поражениях. И нам критично не хватает историй успеха. Так вот, история в Хмельницком – это история успеха
Мы очень хорошо умеем рассказывать о героических поражениях. И нам критично не хватает историй успеха. Так вот, история в Хмельницком – это история успеха, которой будут вдохновляться многие общины в борьбе с московскими попами.
Отдельно выделю, как меня ку*вит это, пренебрежительное, через губу, снобство о "не таких" патриотах, которые слишком радикальные.
Если бы эти патриоты не качали Украину без Кучмы, первый и второй Майданы, Нет Капитуляции, то где бы вы были, мои высокоглавые интеллектуалы?
Если бы эти патриоты не качали Украину без Кучмы, первый и второй Майданы, Нет Капитуляции, то где бы вы были, мои высокоглавые интеллектуалы?
Правильно, были бы еще в одной Беларуси. Поэтому немного меньше пафоса и немного больше благодарности тем, кто пусть не идеально, но тянул эту страну вперед, в Европу и свою украинскую национальную идентичность, пока вы играли в компьютерные игры.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 39.95Продажа 40.86
- Актуальное
- Важное