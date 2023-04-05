Где была деликатность и взвешенность, когда Москва воровала у Киева Митрополию? Нас все время обманывают, когда говорят: мы ведь не такие! Мы не можем так!

Можем! Если хотим выжить, должны делать не так, как светлые эльфы, а так, как будет работать.

Читал осуждение патриотов, которые что-то там делают не так в Хмельницком. Комон! Что не так? Есть результат! Община забрала у московских попов свою церковь. Точка! Чего вам еще не хватает?

Мы очень хорошо умеем рассказывать о героических поражениях. И нам критично не хватает историй успеха. Так вот, история в Хмельницком – это история успеха

Мы очень хорошо умеем рассказывать о героических поражениях. И нам критично не хватает историй успеха. Так вот, история в Хмельницком – это история успеха, которой будут вдохновляться многие общины в борьбе с московскими попами.

Отдельно выделю, как меня ку*вит это, пренебрежительное, через губу, снобство о "не таких" патриотах, которые слишком радикальные.

Если бы эти патриоты не качали Украину без Кучмы, первый и второй Майданы, Нет Капитуляции, то где бы вы были, мои высокоглавые интеллектуалы?

Если бы эти патриоты не качали Украину без Кучмы, первый и второй Майданы, Нет Капитуляции, то где бы вы были, мои высокоглавые интеллектуалы?

Правильно, были бы еще в одной Беларуси. Поэтому немного меньше пафоса и немного больше благодарности тем, кто пусть не идеально, но тянул эту страну вперед, в Европу и свою украинскую национальную идентичность, пока вы играли в компьютерные игры.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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