Об этом Олег Николенко рассказал в интервью The Irish Times.

"Им ( россиянам, - ред. ) безразличны их солдаты", — заявил спикер МИД Украины. – С поля боя трупы не забирают. У нас столько тел российских солдат. Их хранят в морозильных камерах. Мы ждем, когда Россия их заберет. Не берут, потому что по их законодательству семья каждого погибшего бойца получает семь миллионов российских рублей. Если солдат пропал, отсутствие тела означает отсутствие денег.

Газета пишет, что, по мнению Николенко, обращение с российскими солдатами должно быть "красной тряпкой" для украинцев, которые могут соблазниться смириться с российской оккупацией. "Если они так относятся к собственным военным, то как бы они относились к людям на оккупированных территориях? Они никак не будут уважать это население, потому что то, что они делают со своим народом, недопустимо и немыслимо".

"После преступлений в Буче, Ирпене и Мариуполе... мы увидели, что России нельзя доверять… Официальная позиция состоит в том, что Украина заинтересована в переговорах, потому что каждая война заканчивается путем переговоров. Но пока мы не видим готовности России вести переговоры добросовестно. Конечная цель – освободить все наши территории от российской оккупации, включая Крым и Донбасс", - подытожил Николенко.

В конце июня BBC определила имена 4 тысяч российских солдат, погибших в Украине.

На крейсере "Москва", утопленном украинскими ракетами, погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ.

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