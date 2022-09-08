Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, передает американский вещатель C-SPAN .

По словам Каля, очередной пакет помощи будет включать в себя, помимо прочего, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам", - подчеркнул замминистра обороны США.

Встречи на немецкой авиабазе Рамштайн – это конференция международных союзников Украины во главе с США. Встреча объединяет более 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и/или ЕС. Цель таких конференций – координация военной помощи Украине для противостояния российской военной агрессии.

Впервые встреча на авиабазе Рамштайн состоялась 26 апреля 2022 года – через два месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Рамштайн-4" прошел в онлайн-формате. После встречи Украине пообещали предоставить установки HIMARS и системы ПВО NASAMS.

В конце августа стала известна дата "Рамштайна-5": конференция запланирована на 8 сентября.