"То, что нужно украинцам": США объявят о новом пакете помощи во время встречи на авиабазе Рамштайн
Глава Пентагона Ллойд Остин объявит о новом пакете помощи Украине на пятой встрече на немецкой авиабазе Рамштайн
Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, передает американский вещатель C-SPAN .
По словам Каля, очередной пакет помощи будет включать в себя, помимо прочего, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.
"Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам", - подчеркнул замминистра обороны США.
Встречи на немецкой авиабазе Рамштайн – это конференция международных союзников Украины во главе с США. Встреча объединяет более 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и/или ЕС. Цель таких конференций – координация военной помощи Украине для противостояния российской военной агрессии.
Впервые встреча на авиабазе Рамштайн состоялась 26 апреля 2022 года – через два месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- "Рамштайн-4" прошел в онлайн-формате. После встречи Украине пообещали предоставить установки HIMARS и системы ПВО NASAMS.
- В конце августа стала известна дата "Рамштайна-5": конференция запланирована на 8 сентября.
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