То, что мы видим по результатам экзитполов в Польше, является проблемой для Украины, - Дунда

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Пока то, что мы видим по экзитполу, является проблемой для Украины. Она связана с тем, что по результатам экзитполов на выборах победила ПиС (правящая национально-консервативная партия "Право и справедливость", - ред), но большинство голосов имеет оппозиция, и это создает шаткую ситуацию. Польские эксперты беспокоятся о том, что эта шаткая позиция приведет к перевыборам через год, и это понимают все политические партии, что это возможно, а если они понимают, что возможны перевыборы, то они начинают заниматься предвыборной агитацией. ", – объяснил Дунда.

Народный депутат также добавил, что Варшаву будет качать и им будет не до ситуации в Украине.

"К чему это может привести в отношении Украины? Последние два месяца мы уже видели. Для Украины эта предвыборная агитация длиной в год очень угрожающая. Потому что Варшаву будет качать, она может провоцировать любые тезисы, и им будет не до ситуации в Украине . Советовал бы подождать, и надеяться, что результаты выборов в Польше будут более основательными, чем сейчас показывают экзитполы", - подчеркнул Дунда.