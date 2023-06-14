То, что делают ВСУ на юге, – это в первую очередь разведка боем, – военный эксперт Коваленко
На Запорожском направлении РФ сейчас использует резервы, чтобы остановить активизацию Сил обороны, а мы еще не задействовали свои основные ресурсы
Об этом в эфире "Еспресо" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.
"Я бы не стал это называть вообще наступлением. Это не совсем так. То, что мы видим, - в первую очередь разведка боем, оперативная разведка, глубинная разведка. Это не полноценное использование тех сил, которые сейчас собраны для основного удара. Это раздражает российское командование. Почти все действия на юге происходят в так называемой полосе обеспечения.Это фактически первая линия обороны из трех, которые построили российские оккупанты.Эта полоса наиболее насыщена минно-фугасными элементами, там минные поля.В числе прочего еще и большое количество "секретов", в каждом из них должен быть противотанковый ракетный комплекс", – сказал он.
Коваленко добавил, что эта местность должна останавливать и тормозить наступательные действия.
"Разведка боем нужна, чтобы обнаруживать до того не обнаруженные позиции артиллерии, склады с боеприпасами, командные пункты, пункты управления. А также для прощупывания первой линии и поиска слабых мест. С этим всем полноценно справились Силы обороны Украины. Для того чтобы остановить действия ВСУ именно в полосе обеспечения российские оккупанты сначала подорвали Каховскую ГЭС, чтобы сделать невозможным форсирование и высадку десанта на левом берегу, а затем на Запорожском направлении со второй и третьей линии обороны оттягивать резервы, чтобы обеспечить оборонные действия в полосе обеспечения. Россияне срывают свою 127-ю дивизию и отправляют держать оборону. Хотя ее функционал - это оборона во второй линии. Все это демонстрирует, что РФ сейчас использует резервы, чтобы остановить активизацию сил обороны, а мы еще не задействовали свои основные ресурсы", - подытожил эксперт.
- Напомним, воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша вместе с соседними подразделениями ВСУ в воскресенье, 11 июня, сообщили об освобождении Благодатного и Нескучного. Впоследствии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр к перечню освобожденных сел Великоновоселковской громады также присоединила Макаровку. Эти населенные пункты рядом с административной межой Донецкой и Запорожской областей.
- 13 июня армия РФ пыталась вернуть под контроль деоккупированное село Макаровка Донецкой области, рядом с административным пределом Запорожской области.
- На утро 14 июня представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев отмечал, что на Бердянском направлении активные боевые действия продолжаются в районах Макаровки, Новоданиловки и Новопокровки.
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