"То, что делала Гонтарева": инвестбанкир Фурса объяснил, как банковская система выдержала вторжение РФ
Банковская система выдержала полномасштабное вторжение РФ из-за эффективных реформ в секторе после Революции Достоинства. Банки сейчас являются прибыльными
Об этом в эфире Еспресо заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.
"Что касается банковской системы - банки в прекрасной форме, они прибыльны. Эти 1,5 года войны продемонстрировали эффективность реформирования и НБУ, и всей системы после Майдана. Это то, что делала экс-глава Нацбанка Гонтарева, за что ее ненавидели. История еще раз подтвердила те оценки, которые давали наши международные партнеры и финансовые аналитики, которые говорили, что эта реформа была важной и ключевой", - сказал он.
Фурса добавил, что сейчас банки в отличном состоянии.
"Однако не стоит ожидать активного кредитования людей или бизнеса. Риски во время войны слишком большие и банки неохотно будут кредитовать, даже имея достаточно ресурсов. Все равно стратегия сейчас - осторожность", - подытожил инвестбанкир.
- Правление Национального банка Украины отозвало банковскую лицензию АО "АКБ "Конкорд" (Concord Bank) и объявило о его ликвидации с 1 августа.
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