Об этом в эфире Еспресо заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Что касается банковской системы - банки в прекрасной форме, они прибыльны. Эти 1,5 года войны продемонстрировали эффективность реформирования и НБУ, и всей системы после Майдана. Это то, что делала экс-глава Нацбанка Гонтарева, за что ее ненавидели. История еще раз подтвердила те оценки, которые давали наши международные партнеры и финансовые аналитики, которые говорили, что эта реформа была важной и ключевой", - сказал он.

Фурса добавил, что сейчас банки в отличном состоянии.



"Однако не стоит ожидать активного кредитования людей или бизнеса. Риски во время войны слишком большие и банки неохотно будут кредитовать, даже имея достаточно ресурсов. Все равно стратегия сейчас - осторожность", - подытожил инвестбанкир.