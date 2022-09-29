Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Безусловно, в том, что сейчас происходит с российской агрессией в Украине есть признаки, похожие на те, что были во время Второй мировой войны. То есть признаки геноцида есть, но и есть много разного. Например, евреев уничтожали только за то, что они были евреями.Это был расовый подход, и это очень важно осознавать.Евреев уничтожали только по факту рождения как евреев.И договориться было невозможно, откупиться было невозможно с немцами отнюдь.То, что сейчас происходит в Украине и имеет определенные признаки геноцида, все же таки отличается. Например, нас убивают не за то, что мы евреи или украинцы. Нас убивают за то, что мы относимся к политической украинской нации, к гражданской нации", - сказал Иосиф Зисельс.

Сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (ВААД) Украины отметил, что российская армия уничтожает на оккупированных территориях украинцев, для которых независимость и свобода имеют значение.

"То есть те украинцы, которые хотят жить в своей стране, для которых важна свобода, независимость и суверенитет, к тем приближается убийство. Те граждане Украины, которые хотят жить в сотрудничающем русском мире, коллаборируют с агрессорами и оккупантами, – им не грозитубийство. Разве что при освобождении Украины их ждет такой же конец, как и других предателей.Таким образом, есть много общего и много разного.Вообще в истории сравнения - это не всегда очень корректная норма исследования, но сравнивать можно все, что угодно. Но важно понимать, что похоже, а что – разного", - добавил он.

Эстония решила воспользоваться положениями статьи 63 Конвенции о предотвращении геноцида и приобщиться к иску Украины против Российской Федерации, поданному в Международном суде ООН по обвинениям в геноциде.

Украина вместе с цивилизованным миром накажет россиян за попытки повторить геноцид.

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