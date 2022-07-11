ТНМК посвятили песню Энергодару

Клип они опубликовали на своем канале в YouTube.

"Правда в том, что Украина – едина. В результате войны часть нашего государства оккупирована, но мы никогда не смиримся с тем, что больная российская империя до сих пор пытается вернуть нас в советские времена и украсть у нас часть территории. Каждый дециметр нашей земли является неотъемлемой частью Украины. Это - аксиома. Оккупанты уничтожают рабочих ЗАЭС - они убили Андрея Гончарука, они расстреляли Сергея Швеца. Весь цивилизованный мир видит, как россияне ведут себя на нашей земле. Этого уже не вычеркнуть из истории мира. Никогда. Сегодня ТНМК представляет песню "Энергодар" – посвящение тем, кто оказался в оккупации. Украина ничего не забыла, Украина вернется. Украина – отблагодарит. Энергодар – это Украина", – пишут музыканты.

Группа Scorpions поддержала Украину.

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