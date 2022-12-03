Статья путинского пропагандиста Дмитрия Бавырина в РИА Новости "Тьма пришла в Украину надолго", раскрывает стратегию надежд террористического кремлевского режима в отношении Украины. Оттолкнувшись от интервью Елены Зеленской BBC, автор прикалывается по поводу европейского будущего Украины и радуется причиненному ущербу от ракетных обстрелов электросети Украины. У него все сводится к тому, что Украина должна принять российские условия.

По его мнению: "Тактика погружения Украины во тьму российским командованием не объясняется. Сначала удары по узлам энергосети воспринимались многими, как акт возмездия за взрыв на Крымском мосту. Теперь понятно, что они перешагнули границы вендетты и имеют более сложную и практичную цель. Скорее, теракт в Керчи стал переходом украинского руководства за красную границу, после чего операция "Тьма египетская" перевела СВО на новый уровень".

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Придумав постоянным террористическим актам название – операция "Тьма египетская", Дмитрий Бавырин этим пытается информационно перевести постоянные террористические акты русской военщины против мирного украинского населения, якобы разряд военных действий, которые могут привести к капитуляции украинцев перед Москвой. Однако терроризм является терроризмом, и террористами, только информационными, становятся идеологические слуги Путина, которые готовы обосновать все что угодно, наивно думая, что суд в Гааге их минует.

Терроризм является терроризмом, и террористами, только информационными, становятся идеологические слуги Путина, которые готовы обосновать все, что угодно, наивно думая, что суд в Гааге их минует.

Автор считает, что "удары по инфраструктуре не имеют явного тактического смысла, с точки зрения самих военных. Они не влекут за собой резких изменений там, где они могли бы помочь победе над противником. Заклинание получается эффектное, но большинство силы идет в эффект. Поэтому смыслы у них нужно искать не тактические, а стратегические. Как бы ни хотелось многим думать, что этот конфликт имеет быстрое и простое решение, похоже, что такого решения нет. Ни для российской, ни для украинской стороны, как любят говорить дипломаты, "не созрели" условия". С российской стороны основную задачу создания таких условий несут вооруженные силы, но зафиксировать их в конце концов должны будут политические силы. Отключение Украины от розетки призвано помочь скорее им, но не сейчас, позже".

Бавырин здесь явно путает – "праведное с грешным". Ведь вряд ли у Путина есть много времени, чтобы ждать, что "вызреют условия", когда Украина сама упадет к московским ногам. И война России в Украине – это никакой "не конфликт", а попытки бывших колонизаторов силой вернуть себе территории, которые они считают своими. "Отключение Украины от розетки" вам здесь не поможет, поскольку для рашистов – это война за новые территории, а для нас за независимость Украины и само существование украинской нации.

"Отключение Украины от розетки" вам здесь не поможет, поскольку для рашистов – это война за новые территории, а для нас за независимость Украины и само существование украинской нации.

Ставки слишком высоки, чтобы проиграть Москве, поэтому мы никогда не проиграем. А для Путина главное не надорваться, когда он мечтает о восстановлении СССР. Реанимации покойника не произойдет. Мы хотим вернуться скорее к прежней мирной жизни, но на условия России зафиксировать в настоящее время все, что она захватила в Украине, никогда не согласимся. Это украинские земли, и они будут и дальше оставаться украинскими.

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Дмитрий Бавырин убеждает своих российских читателей в том, что "мы знаем, что такая победа – с возвращением Крыма и репарациями – мираж, но в отличие от стремления миража мир сейчас вообще не осознается украинцами как что-то ценное. Жизнь без электричества позволяет осознавать его ценность ежедневно и практически каждому: холод боевых действий дотянулся даже до галицкой дивизии диванных войск, это не подействует сразу и не приведет к революции, но постепенно мир начнет восприниматься как нечто, ради чего можно жертвовать гордыней и принимать "непопулярные решения". Создадут условия, при которых украинские политики эти "непопулярные решения" примут, вторые смогут опереться на часть общества, которая готова платить за мир. Пока такой части в Украине нет".

На что ответить: нет и не будет. Ведь формула "мир в обмен не территории", которую украинцам фактически предлагает Путин, приведет к тому, что в итоге мы не получим ни мир, ни территории. Здесь для нас может послужить примером печальный опыт Израиля, который в свое время подписал "мирное соглашение" с палестинскими арабами. И мы отлично помним, чем все это в итоге закончилось – ракетными обстрелами с палестинских территорий. Нам такого "мира" не нужно, необходимо учиться на чужом опыте.

Формула "мир в обмен не территории", которую украинцам фактически предлагает Путин, приведет к тому, что в итоге мы не получим ни мир, ни территории. Здесь для нас может послужить примером печальный опыт Израиля, который в свое время подписал "мирное соглашение" с палестинскими арабами

А тезис озвучивателя кремлевских имперских мантр, что "победа – с возвращением Крыма и репарациями – мираж", будет разбит последующими событиями на фронтах боевых действий. Увлечения чужих территорий еще никому не доставляли радости. Не хотите платить репарации, тогда придется платить контрибуцию. И за счет Российской Федерации демонтировать Крымский мост, который без разрешения Украинского государства был построен на нашей территории. Ведь за все всегда нужно платить, и Москве придется оплатить все счета своих преступлений сполна.

Далее Бавырин провозглашает прямо "оду" прославление одного из главных военных российских преступников — Суровикина. "Суровикиада" в его исполнении звучит так: "…дольше других генералов российской группой войск в Сирии тогда командовал Сергей Суровикин. После того как он был назначен командующим группой войск в Украине, начались удары по ее энергетической сети, причем с применением тактики, которую использовали в САР иранские союзники России. Совпадение это или нет, но на выход Запада из сирийской кампании и смирение местных вождей ушли годы. В таких временных категориях нам стоит мыслить и сейчас. Не существует стратегии, тактики, заклинания, которые смогли бы прекратить военный конфликт в Украине быстро, спешно, здесь и сейчас. Мысль, что "это все" надолго, по-своему тяжела и для украинцев, и для россиян. Потому и сохраняется вера – в молниеносную стратегию, противоречивую тактику, волшебную палочку. Но быстрых решений больше нет, остались только длинные, сложные и тяжелые, к чему им и нам пора привыкать".

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"Суровикинская стратегия" нанесение массированных ракетных ударов по гражданским объектам выглядит следующим образом: нет инфраструктуры – нет тыла, нет тыла – нет армии. Хотя здесь он, используя свой сирийский преступный опыт, не учитывает тех обстоятельств, что сирийские противники режима Башара Асада не имели противовоздушной обороны и их тылом не было почти 50 государств Запада. Сейчас у Украины надежные тылы, а у Москвы почти нет союзников. Если, конечно, не считать Иран, Северную Корею или Сирию.

Путин не учитывает, что его "ракетное принуждение" украинцев к "миру" на его условиях приведет к обратному эффекту. Запад будет поставлять Украине еще больше необходимого оружия, включая средства ПВО. Российская Федерация станет все более изолированной от цивилизованного мира, а российская экономика не выдержит перегрузок долговременной войны, на которую нацелен Путин.

Ввержение украинцев во тьму не спасет Путина от поражения. Поскольку говоря о "Тьме египетской", и используя таким образом библейские образы, русские прямо отождествляют себя с дьявольскими символами. Таким образом, признавая, что Россия – страна порождения дьявола, который и подтолкнул Путина к адской войне Российской Федерации с Украиной.