ТМ "Моршинская" запустила социальный проект "Счастливая страна будущего"
В Украине стартовал социальный проект "Счастливая страна будущего", направленный на восстановление и развитие государства
Инициатива охватывает три направления: поддержка населения и военных критически важным продуктом – качественной водой, переработка пластика с целью изготовления деталей для учебных дронов и развитие инновационного образования. Инициатива нашла отражение на лимитированной линейке воды "Моршинская", этикетки которой раскрывают сущность каждого направления.
"Мы верим в победу, как и все наши люди. И уже сейчас Моршинская запускает социальные проекты, направленные на развитие Счастливого будущего. Мы выпустили лимитированную линейку, она уже есть на полках в магазинах: каждая бутылка визуально раскрывает один из таких проектов", – рассказал гендиректор IDS Ukraine Марко Ткачук.
Этикетка "Технологическая" касается развития инновационного обучения РОДОВІДсвіту. Компания поддерживает ряд программ в этом направлении - "Жизнь в ладонях" для детей 4-8 лет, "РОДОВИДшкола" для старшеклассников и "РОДОВИДстипендия" для студентов. Эти учебные программы разработаны на основе лучших мировых практик, поддерживаемых Министерством образования и науки Украины. Обучение здесь дистанционное и безвозмездное.
Этикетка "Объединенная" посвящена направлению благотворительной деятельности по обеспечению гражданских и военных критически важным продуктом – качественной водой.
"Мы встали на защиту страны, помогаем продукцией и финансово. За последние полтора года полномасштабной агрессии мы безвозмездно передали воды на сумму более 150 млн грн. Мы – производитель воды, и наша обязанность – обеспечить гражданских и военных критически важным продуктом", – отметил Марко Ткачук.
Этикетка "Свободная" - о сборе и предоставлении второй жизни пластика. Это направление компания запустила три года назад в рамках проекта "Зеленая Сумка". Теперь же бутылки будут служить и для приближения победы.
"Это проект по переработке пластика для печати деталей на 3D-принтере для дронов. Учебных дронов", - пояснил Марко Ткачук.
"Мы хотим поскорее освободить страну, а дроны – одно из основных направлений защиты и наших наступлений", - добавил он.
IDS Ukraine – ведущий национальный производитель, лидер рынка и эксперт по вопросам качества природных минеральных вод, добываемый в заповедных регионах Украины.
В компании уверены, что только совместными усилиями армии, бизнеса и государства можно приблизить долгожданную победу и ускорить развитие счастливой страны будущего.
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