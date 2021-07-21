ТКГ утвердила состав экспертов, которые обследуют затопленные шахты в ОРДЛО

Об этом сообщил представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергея Гармаша в Facebook.

Он отметил, что на переговорах ТКГ было объявлено, что уже утвержден список группы экспертов, которая с сентября может начать работу по вопросу затопления шахт на оккупированной территории.

"Правда, "может" и "начнет" - это не одно и то же, но, будем надеяться, потому что проблема становится реально угрожающей жизни людей в ОРДЛО", - отметил Гармаш.

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