ТКГ утвердила состав экспертов, которые обследуют затопленные шахты в ОРДЛО
Трехсторонняя контактная группа утвердила состав экспертов, которые должны изучить вопрос затопленных шахт на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей
Об этом сообщил представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергея Гармаша в Facebook.
Он отметил, что на переговорах ТКГ было объявлено, что уже утвержден список группы экспертов, которая с сентября может начать работу по вопросу затопления шахт на оккупированной территории.
"Правда, "может" и "начнет" - это не одно и то же, но, будем надеяться, потому что проблема становится реально угрожающей жизни людей в ОРДЛО", - отметил Гармаш.
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