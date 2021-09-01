ТКГ провела внеочередное заседание в связис оккупационными обстрелами Авдеевки
Сегодня, 1 сентября, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности ТКГ относительно обострения на Донбассе, в частности из-за обстрела Авдеевки
Об этом передает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, собранное Координатором послом Х.Чевиком, Председателем СММ ОБСЕ в Украине", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили многочисленные нарушения режима прекращения огня, в частности, обстрелы противником района Авдеевки и работу координационного механизма для их профилактики и в случае нарушения.
"Позиция украинской делегации, которая заключается в том, что подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня, нашла свое практическое подтверждение. Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению", - говорится в сообщении.
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