ТКГ не собралась на внеочередное заседание из-за отказа РФ, - Украинская делегация

Об этом сообщила Украинская делегация в ТКХ.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщает, что, к сожалению, внеочередное заседание ТКГ созвано на 18 часов 18 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ не состоялось из-за отказа российской стороны, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения для предотвращения любых провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений.

В свою очередь представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш в эфире "Украина 24" сказал: Еще в 16:00 мне писали, что нужно быть готовым около 17:00 собраться. Потом поступила информация о том, что Донецк и Луганск отказались от этой встречи с формулировкой, зачем нам встречаться, если Киев все равно не хочет с нами разговаривать напрямую, хотя ОРДЛО не является членами ТКГ и на внеочередном заседании мы должны были обсуждать с Российской Федерацией в первую очередь".

Напомним, из-за многочисленных обстрелов оккупантов в Луганской и Донбассе украинская сторона в ТКГ обратилась с требованием созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности и заседания ТКГ.

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