Ткаченко заявил о необходимости уголовной ответственности российских пропагандистов
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, как МКИП планирует противодействовать российской дезинформации в интернете: "мы говорим о необходимости введения криминализационных статей против российских пропагандистов"
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в эфире телемарафона "Единые новости".
По его мнению, Украина побеждает в информационной войне после начала полномасштабного вторжения:
"Самым главным достижением является то, что мы фактически не только выставили информационный щит против российской пропаганды, но и побеждаем в информационной войне".
Александр Ткаченко отметил, что работа на информационном фронте должна продолжаться и в следующем году:
Мы планируем расширение противодействия российской дезинформации в интернете. Мы хотели бы сотрудничества с хайтек компаниями, также мы говорим о необходимости введения криминализационных статей против российских пропагандистов. И хотим поднять уровень борьбы с российской дезинформацией, чтобы она выходила за пределы Европы, Америки, для всего мира", - подчеркнул Александр Ткаченко.
- Напомним, 15 декабря французский регулятор обязал оператора спутниковой связи Eutelsat прекратить трансляцию трех российских каналов - "Россия 1", "Первый канал" и НТВ, программы которых об Украине содержат язык ненависти и призывы к насилию.
- 16 декабря ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций против России: Совет инициировал приостановку действия лицензий на вещание еще четырех станций: НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первый" Канал.
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