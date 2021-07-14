Ткаченко: Язык не может быть предметом манипуляций и спекуляций для пророссийских и псевдопатриотических сил
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что язык не может быть предметом спекуляций и пророссийски настроенных, и псевдопатриотических сил
Об этом он заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" 14 июля в Киеве.
"Язык не может быть предметом манипуляций и спекуляций, язык нельзя использовать для раскола страны, язык не может быть предметом использования как пророссийски настроенных сил, так и псевдопатриотических сил. Язык - это наш бронежилет, и он объединяет", - заявил Ткаченко.
По его словам, продвигать украинский язык невозможно без его финансирования на разных уровнях.
"На украинском языке должны говорить все жители Украины, но с удовольствием", - добавил он.
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