Ткаченко: Язык не может быть предметом манипуляций и спекуляций для пророссийских и псевдопатриотических сил

Об этом он заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" 14 июля в Киеве.

"Язык не может быть предметом манипуляций и спекуляций, язык нельзя использовать для раскола страны, язык не может быть предметом использования как пророссийски настроенных сил, так и псевдопатриотических сил. Язык - это наш бронежилет, и он объединяет", - заявил Ткаченко.

По его словам, продвигать украинский язык невозможно без его финансирования на разных уровнях.

"На украинском языке должны говорить все жители Украины, но с удовольствием", - добавил он.





Напомним, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий отметил, что "Слуги народа" пытаются через поправки к законопроекту об изменениях в госбюджет дать возможность компаниям, создающим русскоязычный контент для России, транслировать его и на украинских экранах и вернуть русский язык в образование .

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович сообщил, что на заседании подкомитета по вопросам местных бюджетов и бюджетной поддержки регионального развития не приняли никакого решения по русификационным поправкам в языковое законодательство.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что "языковые" поправки противоречат Конституции и могут существенно сузить применение государственного языка.

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