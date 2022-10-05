Ткаченко встал на защиту бывших ведущих медведчуковских каналов, работающих на едином телемарафоне
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что бывшие ведущие пророссийских каналов работают на "Единых новостях", поскольку "показывают во время войны патриотическую позицию"
Об этом Ткаченко рассказал в интервью Радио Свобода .
По его словам, претензии к журналистам, среди прочего работавшим на каналах экс-лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, преувеличены.
"Многие упреки, которые звучали в адрес тех или иных ведущих, они неактуальны по меньшей мере два-три года. Они оставили работу на медведчуковских или других каких-то каналах довольно давно. Могут быть разные позиции относительно отношения этих журналистов к тому, что они делали раньше, но по крайней мере во время войны они показывают абсолютно адекватную, профессиональную, патриотическую работу и работают в СМИ, к которым мало вопросов", – сказал Ткаченко.
- 28 сентября движение ЧЕСТНО пришло к выводу , что нардепы от запрещенной партии ОПЗЖ системно поддерживают предлагаемые властями решения, поэтому попадают в эфир единого телемарафона.
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