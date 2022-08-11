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Ткаченко рассказал, когда с "Родины-Матери" уберут советский герб

11 августа, 2022 четверг
21:29
Общество

Герб СССР на щите столичного монумента заменят в 2023 году

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, до конца 2022 года привлекут специалистов, чтобы выяснить, как лучше демонтировать советский герб. Кроме того, объявят конкурс на лучший проект украинского герба, который будет установлен на щите.

"Будем снимать серп и молот, будем осторожно переносить памятники советским "выдающимся" деятелям, но будем делать это в соответствии с законом. Мы все-таки европейское государство", - заявил министр.

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"Думаю, до конца этого года сможем провести технические и проектные работы, на это у нас хватит ресурсов. А сам демонтаж начнем в следующем году, тогда же как и конкурс на проект Тризуба, который мы собираемся там разместить", - пообещал Ткаченко.

  • 7 августа Ткаченко резко высказался о демонтаже "Родины-Матери": "Это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов".
  • Правительство или Министерство культуры и информполитики могут принять решение о демонтаже герба с монумента "Родина-Мать" в Киеве.
  • В приложении Дия с 7 июля шло голосование, которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-матери.
  • Согласно результатам опроса в Дии по изменению символики на монументе Родины-Матери, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб.

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