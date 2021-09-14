Ткаченко прокомментировал идею введения латиницы
Министр культуры и информационной политики Александр Ткачанко заявил, что инициатива по переходу на латинский алфавит является преждевременной
Об этом он сказал на открытии медиафорума KYIV MEDIA WEEK, говоря о потенциале киноиндустрии, сообщает Укринформ .
"Я убежден, что в киноиндустрии в первую очередь чрезвычайно большой потенциал. Мы можем продвигать наш продукт за рубежом. Это тоже своего рода продвижение Украины", - сказал Ткаченко,
Комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о переходе на латиницу, министр сказал, что "сначала нам надо всем изучить хорошо украинский язык", а потом говорить об этом.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине для защиты от России надо перейти на латиницу .
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