Ткаченко прокомментировал идею введения латиницы

Об этом он сказал на открытии медиафорума KYIV MEDIA WEEK, говоря о потенциале киноиндустрии, сообщает Укринформ .

"Я убежден, что в киноиндустрии в первую очередь чрезвычайно большой потенциал. Мы можем продвигать наш продукт за рубежом. Это тоже своего рода продвижение Украины", - сказал Ткаченко,



Комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о переходе на латиницу, министр сказал, что "сначала нам надо всем изучить хорошо украинский язык", а потом говорить об этом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине для защиты от России надо перейти на латиницу .