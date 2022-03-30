Ткаченко призвал ЮНЕСКО исключить Россию из организации
Министерство культуры и информационной политики Украины призывает ЮНЕСКО перенести 45-ю сессию из Казани во Львов и исключить РФ из рядов организации
Об этом заявил министр Александр Ткаченко, передает Радио Свобода .
"Страна, начавшая войну и использующая свою культуру как инструмент пропаганды – не может быть членом ЮНЕСКО и влиять на решения организации. Ведь ее действия свидетельствуют, что она не только не разделяет уставные цели ЮНЕСКО, но и полностью им противоположна. российские культурные деятели сегодня становятся рупорами сокрушительной кремлевской пропаганды и используют в своей риторике язык ненависти», – Александр Ткаченко.
В ведомстве говорят, что известно о разрушениях и уничтожениях культурных и исторических памятников в Украине.
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