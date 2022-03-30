Ткаченко призвал ЮНЕСКО исключить Россию из организации

Об этом заявил министр Александр Ткаченко, передает Радио Свобода .

"Страна, начавшая войну и использующая свою культуру как инструмент пропаганды – не может быть членом ЮНЕСКО и влиять на решения организации. Ведь ее действия свидетельствуют, что она не только не разделяет уставные цели ЮНЕСКО, но и полностью им противоположна. российские культурные деятели сегодня становятся рупорами сокрушительной кремлевской пропаганды и используют в своей риторике язык ненависти», – Александр Ткаченко.

В ведомстве говорят, что известно о разрушениях и уничтожениях культурных и исторических памятников в Украине.