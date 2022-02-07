Ткаченко призвал украинцев проверять информационные сообщения, а иностранные СМИ "не считать ОРДЛО ньюзмейкерами"

Об этом он написал в Telegram.



"Перед тем как доверять - проверяй. Это должно стать правилом для каждого во время чтения или просмотра любых новостей и сообщений. В настоящее время, когда источников информации - множество, сложно отсортировать, какая новость правдива, а какая фейк", - подчеркнул Александр Ткаченко.



По словам Министра, это касается не только украинских или российских, но и иностранных СМИ.



Он подчеркнул, что новости могут быть инструментом влияния, источником дезинформации, выгодной, прежде всего, правительствам или спецслужбам собственных стран.



"Самый свежий пример - очередная статья в немецком Bild, который уже публиковал печальную карту "оккупации Украины". Теперь вижу там новые "пугалки" о лагерях для несогласных с путинской политикой. Это, конечно, не соответствует действительности", - пояснил Александр Ткаченко.



Глава Минкульта призвал пользоваться официальными источниками информации. В частности, коммуникациями от Офиса президента, Минобороны, МИД и МВД, которые уверяют, что Украина готова к любому развитию ситуации, хотя широкомасштабный конфликт, по мнению властей, маловероятен.



Министр попросил украинцев проверять любую информацию, содержащую признаки фейка, и добавил, что Минкульт продолжит призывать иностранные СМИ "не считать ОРДЛО ньюзмейкерами и воздержаться от поездок туда, учитывая безопасность".

Напомним, ранее Bild обнародовал карту предполагаемого вторжения России в Украину в три фазы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb