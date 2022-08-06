Об этом чиновник сообщил сегодня, 6 августа 2022 года, в своем официальном telegram-канале .

"Спасибо руководителю Всемирного совета церквей (ВСЦ) отцу Иоанну Сауке и его заместителю Одайру Педрозо Матеусу за визит в Киев и поддержку Украины", - поблагодарил он.

Также он отметил, что рад, что голос украинского духовенства прозвучит во время 11-й Ассамблеи ВСЦ, которая 31 августа – 8 сентября пройдет в Германии.

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Ткаченко подчеркнул, что РФ использует культуру для трансляции пропаганды своего преступного режима, поэтому он видит целесообразным исключение или по крайней мере приостановку членства представителей России в как можно более широком спектре культурных программ и международных ассоциаций.

"Это и способ заблокировать каналы дезинформации, и мощный сигнал, что весь цивилизованный мир требует от России прекратить эту ужасную неспровоцированную войну. Приостановление членства РПЦ во ВСЦ до полного отвода российских войск с территории Украины могло бы стать именно таким сигналом", - подчеркнул министр.

Глава Русской православной церкви, патриарх Московский Кирилл всесторонне поддерживает русскую агрессию.

Такую же позицию обычно занимают люди на оккупированных территориях.

В частности, митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви Московского патриархата Елисей (Иванов Олег Александрович) благословил на "добрые дела" главного коллаборанта Харьковской области Виталия Ганчева.

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