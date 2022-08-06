English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Культура Ткаченко призвал приостановить членство РПЦ во Всемирном совете церквей

Ткаченко призвал приостановить членство РПЦ во Всемирном совете церквей

6 августа, 2022 суббота
19:01
Культура

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко признал целесообразным исключение или приостановление членства представителей РФ в широчайшем спектре культурных программ и международных ассоциаций

Об этом чиновник сообщил сегодня, 6 августа 2022 года, в своем официальном telegram-канале .

"Спасибо руководителю Всемирного совета церквей (ВСЦ) отцу Иоанну Сауке и его заместителю Одайру Педрозо Матеусу за визит в Киев и поддержку Украины", - поблагодарил он.

Также он отметил, что рад, что голос украинского духовенства прозвучит во время 11-й Ассамблеи ВСЦ, которая 31 августа – 8 сентября пройдет в Германии.

Читайте также : Крупнейшие православные святыни Украины, которые еще до войны захватил Московский патриархат

Ткаченко подчеркнул, что РФ использует культуру для трансляции пропаганды своего преступного режима, поэтому он видит целесообразным исключение или по крайней мере приостановку членства представителей России в как можно более широком спектре культурных программ и международных ассоциаций.

"Это и способ заблокировать каналы дезинформации, и мощный сигнал, что весь цивилизованный мир требует от России прекратить эту ужасную неспровоцированную войну. Приостановление членства РПЦ во ВСЦ до полного отвода российских войск с территории Украины могло бы стать именно таким сигналом", - подчеркнул министр.

  • Глава Русской православной церкви, патриарх Московский Кирилл всесторонне поддерживает русскую агрессию.
  • Такую же позицию обычно занимают люди на оккупированных территориях.
  • В частности, митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви Московского патриархата Елисей (Иванов Олег Александрович) благословил на "добрые дела" главного коллаборанта Харьковской области Виталия Ганчева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Германия
война с Россией
Читайте также:
Путин и Лукашенко. Сочи, 2022 год
3 августа, 2022 среда
Лукашенко надоел Путину: даже Китай не помешает агрессору избавиться от белоруса, - Павел Климкин
4 августа, 2022 четверг
Горячим направлением становится Юг: враг сконцентрировал 28 батальонных тактических групп, - эксперт Defense Express Рябых
5 августа, 2022 пятница
"Азов" захватил в плен четырех российских оккупантов и мобилизованного террористами "ДНР"
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.4
    Покупка 38.4
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 38.71
    Продажа 40.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
6 августа
20:35
В Хорватии разбился автобус с польскими паломниками, 11 человек погибли
20:24
Эксклюзив
Сергей Згурец
Враг перебрасывает боеприпасы с путей к позициям, не образуя склады, которые могут быть поражены HIMARS, - Згурец
20:21
"Прежде всего интересуют убийцы и разбойники". СМИ рассказали, как владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин лично вербует в колониях РФ
20:13
Эксклюзив
Путину нужна пауза. Война в Украине истощает Россию, - эксперт по морскому праву Устименко
20:11
Обновлено
В оккупированной Новой Каховке стреляли в заместителя главы "администрации". Тот не выжил
20:09
Братья Ротенберги обходили санкции, используя лазейку в британских законах, - расследование Би-Би-Си
19:56
В Украине есть около 200 государственных объектов, с которых возобновят приватизацию в сентябре, - глава ФГИУ
19:50
Страны Евросоюза одна за другой прекращают выдавать туристические визы россиянам
19:49
Эксклюзив
Оленивка. Место трагедии
За несколько дней до подрыва в Оленевской колонии пленных азовцев перегнали в бывший промышленный цех, не предусматривавший условий для проживания, - освбожденный из Оленевки
19:12
Эксклюзив
Волнует ситуация вокруг Донецка, ведутся бои в Песках, - боец батальона "Свобода" Лысенко
19:11
ВСУ отразили атаки россиян возле Бахмута, Авдеевки и Богородничего, - Генштаб
19:10
В Киевской области полицейские изъяли у членов наркогруппировки психотропные вещества на 36 млн грн
18:56
Эксклюзив
60% жилищного фонда Северодонецка нуждается в сносе, жилье аварийно опасно, - руководитель ВГА Стрюк
18:55
Эксклюзив
После войны в Украине все международные организации следует перезагрузить, - политик Рыбачук
18:50
Россияне похитили главу общины в Херсонской области
18:28
Ожидает тяжелая зима: руководитель Запорожской ОВА советует жителям области запасаться дровами и топливными брикетами
18:19
Эксклюзив
В кремле поняли, что продолжение войны – это угроза единства РФ, – политолог Умланд
18:13
Тайвань поднял свою авиацию в ответ на полеты 20 китайских самолетов
18:08
Папа Франциск
Папа Римский обсудил возможный визит в Киев с украинским послом
18:01
Виктории Спартц предлагали встретиться с Ермаком, однако она отказалась, - CNN
17:27
Подоляк подтвердил передачу Северной Македонией самолетов для Украины
17:19
В Украину впервые с 24 февраля подходит турецкое судно, - СМИ
17:15
Эксклюзив
Ракеты в РЗК NASAMS в новом военном пакете – это крайне важно для защиты украинского неба, – главный редактор издания Defense Express Катков
17:14
Азербайджанские войска в Нагорном Карабахе захватили гору Буздух и близлежащие высоты
17:06
Fast Recovery plan: Украина обсудила с Германией, Чехией и Японией план восстановления государственных учреждений
16:53
Эксклюзив
Сергей Згурец
Херсон – это ловушка для россиян, - Згурец
16:47
Первое зерновое судно из каравана из трех кораблей уже прибыло в Стамбул, - минобороны Турции
16:43
Эксклюзив
Оперативно-стратегическая цель противника – прорыв в район Запорожья для дополнительных возможностей перебрасывания сил на Правый берег, – военный эксперт Грабский
16:39
В Финляндии предлагают наказывать за распространение дезинформации в пользу иностранного государства
16:37
Ситуация в Донецкой области: ВСУ отбили атаки на Большую Новоселку, россияне прибегают к террору гражданских
16:13
Россияне продолжают обстрелы приграничья Сумщины и Черниговщины, - Госпогранслужба
15:59
Эксклюзив
Стратегическая цель захватчика – сохранение контроля над сухопутным коридором в Крым, - офицер ВСУ Прозапас
15:57
Прокуратура открыла уголовное производство из-за обстрелов ЗАЭС
15:53
Нельзя положить конец войне в Украине, игнорируя Москву, - помощник Эрдогана
15:51
Минобороны Тайваня назвало военные учения Китая репетицией нападения на остров
15:35
Заблокировать "Северные потоки" и весь российский экспорт: Порошенко в эфире канадского телеканала рассказал, как остановить Путина
15:33
Эксклюзив
Глен Грант
Украинская контратака отличается от того, что представляет коллективный Запад, - военный эксперт Глен Грант
15:33
Meta удалила более 1 000 российских фальшивых аккаунтов, поддерживавших войну в Украине
15:20
В Николаевской области россияне обстреляли Березнеговатое: погибла пенсионерка, ранены еще 5 гражданских
15:17
"Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух", - Подоляк об обстрелах россиян
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV