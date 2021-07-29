Ткаченко опроверг возможность своей отставки осенью
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что информация о его отставке осенью - это слухи
Об этом он рассказал в интервью НВ .
"Вы знаете, я взял за привычку уже много лет не комментировать слухи, потому комментариев не будет", - сказал министр.
Ткаченко добавил, что "никаких серьезных разговоров ни фракция, ни Рада, ни ОПУ, ни Кабмин не ведет"
Читайте также: У нардепов вопрос к трем министрам - "слуга" КачураПо его словам, при назначении у него был разговор с президентом о KPI (ключевые показатели эффективности).
Министр отметил, что на 80% их выполняет.
"Я говорю ключевые направления: "Большая Реставрация", "Путешествуй по Украине", экосистема креативных индустрий, диджитализация и информационная безопасность", - подытожил Ткаченко.
Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что не собирается уходить с поста.
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