Ткаченко опроверг возможность своей отставки осенью

Об этом он рассказал в интервью НВ .

"Вы знаете, я взял за привычку уже много лет не комментировать слухи, потому комментариев не будет", - сказал министр.

Ткаченко добавил, что "никаких серьезных разговоров ни фракция, ни Рада, ни ОПУ, ни Кабмин не ведет"

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По его словам, при назначении у него был разговор с президентом о KPI (ключевые показатели эффективности).

Министр отметил, что на 80% их выполняет.

"Я говорю ключевые направления: "Большая Реставрация", "Путешествуй по Украине", экосистема креативных индустрий, диджитализация и информационная безопасность", - подытожил Ткаченко.



Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что не собирается уходить с поста.