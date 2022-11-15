Ткаченко объявил об остановке реорганизации Довженко-Центра

Об этом Ткаченко сообщил в twitter .

"Госкино остановит текущую реорганизацию Довженко-Центра", – написал Ткаченко.

По его словам, Довженко-Центр оставят в нынешнем статусе – как целостный имущественный комплекс. Также он пообещал назначить прозрачный конкурс на должность директора Центра и провести аудит заведения.

Ткаченко добавил, что будет рассмотрен вопрос о предоставлении Довженко-центру статуса национального и реорганизации государственного предприятия в государственную организацию, что позволит ему работать по профилю как музей и архив.

В конце лета Государственное агентство Украины по кино объявило о реорганизации Довженко-Центра. Однако работники Центра отмечали: "это де-факто означает ликвидацию национального киноархива, с 1994 года последовательно занимающегося сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино".

18 августа МКИП инициировал обсуждение с Кабмином и Госкино о сохранении целостности фильмофонда Центра. В министерстве напомнили, что с 10 ноября 2021 года Госкино не подчиняется МКИП, поэтому необходим совет с этими учреждениями. В заявлении они аргументировали решение тем, что Довженко-Центр сейчас неэффективно, поэтому его нужно реорганизовать.

26 августа профильный комитет Верховной Рады рекомендовал немедленно упразднить действие приказа о фактическом уничтожении Довженко-Центра.

И.о. директора Национального центра Александра Довженко Елена Гончарук заявила о потере Украиной места в Международной федерации киноархивов, если Центр будет реорганизован.

2 ноября Елена Гончарук была отстранена от должности после аудита, вместо нее эти обязанности будет выполнять кризисный менеджер Юлия Каждан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb