Ткаченко обнародовал список подсанкционных россиян, публично поддержавших войну РФ против Украины

Об этом он сообщил в телеграм-канале .



"Мы в Министерстве культуры и информационной политики подготовили новый список из 47 одиозных пропутинских скоморохов, которые публично заявили о поддержке военных преступлений путина в Украине. Кабмин наше предложение поддержал. Дальше – согласование за СНБО и президентом", – написал министр.



Он привел фамилии наиболее "известных" подсанкционных лиц:

певцы и музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимур Юнусов (Тимати);

актеры и режиссеры: Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров;

Политики и пропагандисты Кремля: Аскер-заде Наиля Вагиф-кизы (журналистка, телеведущая телеканала "Россия-1"), Бабаян Роман Георгиевич (телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва), Гудошников Алексей Валерьевич (телеведущий канала "Звезда"), Дугин Александр Гелиевич (политик, ученый, пропагандист), Колеров Модест Алексеевич (главный редактор информационного агентства REGNUM).

Владельцев спутникового телеканала "Союз", которые транслируют спутники Eutelsat W-4 и "Ямал-201". Официально они называются "некоммерческая организация "Местная православная религиозная организация свято-симионовского архиерейского подворья г. Екатеринбурга Свердловской области Екатеринбургской епархии русской православной церкви (московский патриархат)"".

ООО "8 канал".

Кроме того, санкции ввели против двух юридических лиц:"Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима. Как говорят у нас в Украине, "русская военная песня, плыви вслед за русским кораблем"", - подчеркнул Александр Ткаченко.

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