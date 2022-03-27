Ткаченко обнародовал список подсанкционных россиян, публично поддержавших войну РФ против Украины
Глава МКИП Александр Ткаченко обнародовал фамилии россиян и юридических лиц, на которых наложили санкции из-за их публичной поддержки войны РФ против Украины
Об этом он сообщил в телеграм-канале .
"Мы в Министерстве культуры и информационной политики подготовили новый список из 47 одиозных пропутинских скоморохов, которые публично заявили о поддержке военных преступлений путина в Украине. Кабмин наше предложение поддержал. Дальше – согласование за СНБО и президентом", – написал министр.
Он привел фамилии наиболее "известных" подсанкционных лиц:
- певцы и музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимур Юнусов (Тимати);
- актеры и режиссеры: Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров;
- Политики и пропагандисты Кремля: Аскер-заде Наиля Вагиф-кизы (журналистка, телеведущая телеканала "Россия-1"), Бабаян Роман Георгиевич (телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва), Гудошников Алексей Валерьевич (телеведущий канала "Звезда"), Дугин Александр Гелиевич (политик, ученый, пропагандист), Колеров Модест Алексеевич (главный редактор информационного агентства REGNUM).
- Владельцев спутникового телеканала "Союз", которые транслируют спутники Eutelsat W-4 и "Ямал-201". Официально они называются "некоммерческая организация "Местная православная религиозная организация свято-симионовского архиерейского подворья г. Екатеринбурга Свердловской области Екатеринбургской епархии русской православной церкви (московский патриархат)"".
- ООО "8 канал".
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