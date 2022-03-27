Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Ткаченко обнародовал список подсанкционных россиян, публично поддержавших войну РФ против Украины

Ткаченко обнародовал список подсанкционных россиян, публично поддержавших войну РФ против Украины

27 мартa, 2022 воскресенье
08:01
война с Россией санкции против РФ

Глава МКИП Александр Ткаченко обнародовал фамилии россиян и юридических лиц, на которых наложили санкции из-за их публичной поддержки войны РФ против Украины

Об этом он сообщил в телеграм-канале .

"Мы в Министерстве культуры и информационной политики подготовили новый список из 47 одиозных пропутинских скоморохов, которые публично заявили о поддержке военных преступлений путина в Украине. Кабмин наше предложение поддержал. Дальше – согласование за СНБО и президентом", – написал министр.

Он привел фамилии наиболее "известных" подсанкционных лиц:

  • певцы и музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимур Юнусов (Тимати);
  • актеры и режиссеры: Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров;
  • Политики и пропагандисты Кремля: Аскер-заде Наиля Вагиф-кизы (журналистка, телеведущая телеканала "Россия-1"), Бабаян Роман Георгиевич (телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва), Гудошников Алексей Валерьевич (телеведущий канала "Звезда"), Дугин Александр Гелиевич (политик, ученый, пропагандист), Колеров Модест Алексеевич (главный редактор информационного агентства REGNUM).
Кроме того, санкции ввели против двух юридических лиц:
  • Владельцев спутникового телеканала "Союз", которые транслируют спутники Eutelsat W-4 и "Ямал-201". Официально они называются "некоммерческая организация "Местная православная религиозная организация свято-симионовского архиерейского подворья г. Екатеринбурга Свердловской области Екатеринбургской епархии русской православной церкви (московский патриархат)"".
  • ООО "8 канал".
"Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима. Как говорят у нас в Украине, "русская военная песня, плыви вслед за русским кораблем"", - подчеркнул Александр Ткаченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
санкции
россияне
российские певцы
российские актеры
Александр Ткаченко
Читайте также:
російські військові
26 мартa, 2022 суббота
Генштаб ВС РФ изменил риторику по поводу целей полномасштабной войны против Украины, - Центр при СНБО
26 мартa, 2022 суббота
"Мы будем биться до последнего клочка нашей земли и никогда не признаем Крым или Херсон, или любой другой город не украинский": боец ВСУ о ситуации на Юге
Кулемет "Максим"
25 мартa, 2022 пятница
Винтовка Мосина - Нагана и фургон "Буханка". В СНБО рассказали о "новейшем" вооружении армии агрессора
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.94
  • EUR
    Покупка 32.19
    Продажа 33.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
27 мартa
09:55
В "Дии" разрешили сообщать о поврежденном или уничтоженном в результате войны имуществе
09:41
Ирина Верещук
Верещук: на 27 марта согласованы два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей
09:40
В Донецкой области оккупанты обстреливают мирное население кассетными боеприпасами
09:37
Россия потеряла 16 600 военных, 1664 бронемашины, 582 танка, 293 системы артиллерии, 127 вертолетов и 121 самолет, - Генштаб ВСУ
09:33
Войска России пытаются окружить силы ВСУ на Донбассе, – Минобороны Великобритании
09:23
"Ашан" не уйдет с российского рынка", - генеральный директор
09:17
Британская программа "Дом для Украины" может быть опасна для беженцев из Украины, - The Guardian
09:15
Сбербанк
Крупнейшие банки Японии прекращают долларовые операции со Сбербанком РФ, - Japan Today
08:59
Эксклюзив
Пока у России есть нефть и газ, россияне будут воевать против Украины. Санкции здесь и сейчас войну не остановят, – финансовый аналитик
08:55
В Украине появились три новых бригадных генерала. Указ президента
08:52
Оккупанты повредили 733 украинских учебных заведения, 74 из которых разрушили полностью, - ювенальные прокуроры
08:51
Эксклюзив
Харьковчане массово возвращаются в свой город, - боец ТрО Харькова
08:50
Эксклюзив
Алексей Гончаренко
Для Путина есть три ключевых города: Одесса, Севастополь и Киев, – нардеп Алексей Гончаренко
08:47
Единственный шанс выжить Украине – уже сейчас закладывать основы нового государства, - Николай Княжицкий
08:37
В Украине из-за полномасштабного вторжения РФ погибли 139 детей, более 205 получили ранения, - ювенальные прокуроры
08:31
Часть населенных пунктов в Луганской области из-за обстрелов остаются без газа, света и воды
08:29
Азербайджан
В Азербайджане нет территориально-административной единицы "Нагорный Карабах". Баку напомнил России, что это его земля
08:22
В Попасной россияне обстреляли из минометов собственные позиции, - Гайдай
07:37
Минцифра дала советы по безопасной переписке в мессенджерах и соцсетях
07:18
Швейцарская компания Zurich Insurance удалила из соцсетей свой логотип в виде буквы Z
07:15
В Мелитополь прибыли танки под флагом непризнанной Южной Осетии, - Запорожская ОВА
06:57
В Беларуси оккупанты продают топливо и провизию или обменивают на спиртное, - Генштаб ВСУ
06:30
ООН
Высший совет правосудия просит исключить Россию из состава ООН и ОБСЕ
05:36
Российскими фашистами с особым цинизмом были обстреляны жилые массивы на Донбассе, - пресс-служба ООС
05:08
Оккупанты оставили в освобожденном Тростянце заминированную больницу, - Сумская ОВА
04:28
В Запорожской области терроборона освободила от оккупантов два села
04:04
Украина перешла на летнее время
02:59
Зеленский присвоил звание "Герой Украины" 15 военным, трем - посмертно
02:47
Шмигаль
Правительство сделало еще один шаг для стабилизации топливного рынка Украины, - Шмигаль о снижении цен на премиальное топливо
02:16
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 26 марта
02:11
Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 27 марта
01:59
Поддерживать убийство своих друзей – это безумие, - украинский скелетонист Гераскевич о спортсменах, солидарных с действиями РФ
01:32
Футболист Эриксен забил гол в первом матче за сборную Дании после остановки сердца на Евро-2020
00:59
1 самолет, 12 БпЛА и 5 крылатых ракет: в ВСУ подвели итоги работы Воздушных сил 26 марта
00:48
Промоутер сообщил, когда состоится супербой Усика против Джошуа
00:38
После Варшавы госсекретарь США отправился в Израиль. Говорить об Украине, Иране и нефти
00:27
Ракеты летели не по Львову, а в направлении Байдена, - Воздушные силы ВСУ
00:23
Песков заявил, что у России нет олигархов, а все миллиардеры – честные бизнесмены и их ограбили, введя санкции
2022, суббота
26 мартa
23:53
Словакия почти завершила замену советской системы ПВО, которую обещала передать Украине
23:37
Неужели НАТО до сих пор руководит Москва из-за устрашения и шантажа?, - Зеленский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV