Ткаченко о ситуации с дрифтом на Софийской площади: является поводом, чтоб Минкульт имел рычаги налагать штрафы или запрет

Об этом он написал в Telegram .

"Многие уже видел видео экстремального вождения на Софийской площади вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Я даже не пытаюсь представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО. И тут даже дело не в грязной мостовой, которую хорошо, что уже отмывают. А в, во-первых, ужасном, ненадлежащем отношении к нашей культуре. Во-вторых - в отношении к безопасности людей вокруг. И, в-третьих - к законодательству Украины, ведь разрешений на это не давало ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская", - отметил Ткаченко.

Министр обратился к Нацполиции и КГГА с просьбой о тщательном расследовании, а также заявил, что со своей стороны Министерство также выясняет, как такое стало возможным.

"Также очевидно, что это является поводом, чтобы наше министерство имело рычаги налагать штрафы или запрет, если такое будет происходить у исторических памятников", - отметил Ткаченко.

Напомним, в столице, на Софийской площади, 10 августа несколько автомобилей устроили дрифт при создании роликов. Полиция открыла уголовное производство.

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