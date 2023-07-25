Ну, и я скажу о конфликте общества с Ткаченко/Минкультом.

1) Ткаченко уходят, а его не жалко.

2) Зеленский явно сдал Ткаченко.

Потому что сериалы — это свое для Зе!, близкое.

Но наш президент электорально зависим.

А Офис президента готовится к выборам.

И там реагируют на подобную мучительную критику от общества.

3) Ткаченко для кварталовских не совсем свой. Наоборот, когда-то они от него зависели в плане выплат баблишка, а он недоплачивал, м*дила.

Читайте также: Псевдокультурная элитка способна продуцировать только шлак

Но не подумайте, что его сбрасывают с поезда потому, что он человек Коломойского. На самом деле и Игорю Валерьичу с высокой горы неинтересно — что там у Ткаченко, и что там с украинской культурой.

Там, как в анекдоте:

- Ты кто?

- Писатель.

– Кто?

– Ну, прозаик.

- О каких еще заек?

4) Зеленский стал легко расставаться с кадрами.

Помимо главного кадра.

Не говорит о Ткаченко: с ним пришел — с ним и уйду. Говорит о другом.

Читайте также: Нам нужно оружие, а не новогодние комедии

Хотя за отставку этого кадра аплодировало бы ему и общество, и союзники. И быстрее самолеты бы дали, и в НАТО пустили. Потому что кадры решают все.

В нашей стране кадры Ермака.

Но не решают дружбу у союзников.

Потому что пипл в Украине хавает туфту.

А зрители в ложах — болезненно жмутся с классическим: "Не верю!".

5) А на культуру жалеть деньги во время войны – категорически нельзя. Об этом еще сам Черчилль говорил: "А за что мы тогда воюем?".

6) Нельзя жалеть и на кино/сериалы. Даже мало – 446 миллионов.

При расходной части бюджета более трех триллионов.

Это даже мало.

Но деньги нужно тратить на качественный продукт.

Чтобы растить патриотов.

А из саседушек делать пацифистов.

Читайте также: Кино о Паровозе — символ угрожающей деградации

Но комиссия в Минкульте явно со вкусами "Сватов". Поэтому у них в тренде – о Поровознюке.

Как говорил у нас один: "уровень должен быть, чтобы в кино больше в биструсах ходили".

7) Ну, и (если не фейк, не проверял) — Марьянка Безуглая бросила писать книгу для того, чтобы кандидировать на должность министра культуры — нам надо ахнуть.

Потому что с ней будем говорить: культурмультур нам не хватает, понимаешь?

Источник

Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.