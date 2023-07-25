Ткаченко не жалко, но общество аплодировало бы отставке другого кадра
И быстрее самолеты бы дали, и в НАТО пустили. Потому что кадры решают все
Ну, и я скажу о конфликте общества с Ткаченко/Минкультом.
1) Ткаченко уходят, а его не жалко.
2) Зеленский явно сдал Ткаченко.
Потому что сериалы — это свое для Зе!, близкое.
Но наш президент электорально зависим.
А Офис президента готовится к выборам.
И там реагируют на подобную мучительную критику от общества.
3) Ткаченко для кварталовских не совсем свой. Наоборот, когда-то они от него зависели в плане выплат баблишка, а он недоплачивал, м*дила.
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Но не подумайте, что его сбрасывают с поезда потому, что он человек Коломойского. На самом деле и Игорю Валерьичу с высокой горы неинтересно — что там у Ткаченко, и что там с украинской культурой.
Там, как в анекдоте:
- Ты кто?
- Писатель.
– Кто?
– Ну, прозаик.
- О каких еще заек?
4) Зеленский стал легко расставаться с кадрами.
Помимо главного кадра.
Не говорит о Ткаченко: с ним пришел — с ним и уйду. Говорит о другом.
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Хотя за отставку этого кадра аплодировало бы ему и общество, и союзники. И быстрее самолеты бы дали, и в НАТО пустили. Потому что кадры решают все.
В нашей стране кадры Ермака.
Но не решают дружбу у союзников.
Потому что пипл в Украине хавает туфту.
А зрители в ложах — болезненно жмутся с классическим: "Не верю!".
5) А на культуру жалеть деньги во время войны – категорически нельзя. Об этом еще сам Черчилль говорил: "А за что мы тогда воюем?".
6) Нельзя жалеть и на кино/сериалы. Даже мало – 446 миллионов.
При расходной части бюджета более трех триллионов.
Это даже мало.
Но деньги нужно тратить на качественный продукт.
Чтобы растить патриотов.
А из саседушек делать пацифистов.
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Но комиссия в Минкульте явно со вкусами "Сватов". Поэтому у них в тренде – о Поровознюке.
Как говорил у нас один: "уровень должен быть, чтобы в кино больше в биструсах ходили".
7) Ну, и (если не фейк, не проверял) — Марьянка Безуглая бросила писать книгу для того, чтобы кандидировать на должность министра культуры — нам надо ахнуть.
Потому что с ней будем говорить: культурмультур нам не хватает, понимаешь?
Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог
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