Ткаченко не пришел на заседание Киевсовета по охране культурного наследия
Министр культуры Александр Ткаченко не пришел на заседание Киевсовета, где рассматривались вопросы охраны культурного наследия столицы
Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.
"На сегодняшнее заседание, в связи с обращениями депутатов Киевсовета, мы пригласили министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, чтобы заслушать информацию о деятельности в сфере охраны культурного наследия в столице. Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что , мол, "не на тех напали". И это, мол, он Кличко к себе вызовет. Ну как-то некультурно для министра культуры. Александра Ткаченко хотят послушать депутаты Киевсовета, которых, напомню, избрали киевляне. И подобный тон общения - это неуважение и к депутатам, и к общественности города. Как-то держите себя в руках, господин министр", - заявил мэр Виталий Кличко.
Он отметил, что Минкульт не реагирует на разрушение памятников культуры, несмотря на протесты общества.
"Памятники, находясь в частной собственности или аренде, разрушаются или их разрушают владельцы. Общество протестует. Община протестует, а Министерство культуры и полиция на это адекватно не реагируют", - сказал мэр.
В качестве примера Кличко привел ситуацию со сносом усадьбы Барбано.
"Здание, которое недавно снес застройщик, не было внесено Минкультом в Реестр объектов культурного наследия. И министерство согласовало историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Полиция же не прекратила незаконный снос. И это - не единственный подобный случай. Именно поэтому мы и хотели сегодня услышать, какие действия планирует Министерство культуры, чтобы мы - все вместе - эти вызовы преодолели ", - добавил он.
- Ранее, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на ближайшей сессии Киевсовета рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX-ХХ вв., которым может угрожать уничтожение или повреждение.
- Впоследствии, Киевский городской совет пригласил на свое заседании 31 августа министр культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Ивана Выговского.
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