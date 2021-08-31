Ткаченко не пришел на заседание Киевсовета по охране культурного наследия

Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.

"На сегодняшнее заседание, в связи с обращениями депутатов Киевсовета, мы пригласили министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, чтобы заслушать информацию о деятельности в сфере охраны культурного наследия в столице. Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что , мол, "не на тех напали". И это, мол, он Кличко к себе вызовет. Ну как-то некультурно для министра культуры. Александра Ткаченко хотят послушать депутаты Киевсовета, которых, напомню, избрали киевляне. И подобный тон общения - это неуважение и к депутатам, и к общественности города. Как-то держите себя в руках, господин министр", - заявил мэр Виталий Кличко.

Он отметил, что Минкульт не реагирует на разрушение памятников культуры, несмотря на протесты общества.

"Памятники, находясь в частной собственности или аренде, разрушаются или их разрушают владельцы. Общество протестует. Община протестует, а Министерство культуры и полиция на это адекватно не реагируют", - сказал мэр.

В качестве примера Кличко привел ситуацию со сносом усадьбы Барбано.

"Здание, которое недавно снес застройщик, не было внесено Минкультом в Реестр объектов культурного наследия. И министерство согласовало историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Полиция же не прекратила незаконный снос. И это - не единственный подобный случай. Именно поэтому мы и хотели сегодня услышать, какие действия планирует Министерство культуры, чтобы мы - все вместе - эти вызовы преодолели ", - добавил он.

Ранее, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на ближайшей сессии Киевсовета рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX-ХХ вв., которым может угрожать уничтожение или повреждение.

Впоследствии, Киевский городской совет пригласил на свое заседании 31 августа министр культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Ивана Выговского.

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