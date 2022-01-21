Ткаченко назвал войска РФ на границе "не самой большой опасностью", а предупреждение о новом вторжении - информатаками в интересах "одного человека"

Об этом Ткаченко написал в Telegram.



"В последние недели вижу все больше и больше информации об угрозе прямого военного вторжения России на Украину. Об этом пишут и рассказывают и украинские, и зарубежные СМИ. Зачем пишут? Кто-то ради хайпа, кто-то с целью посеять среди нас - украинцев - панику. Выгодно это только одному человеку и вы его фамилию прекрасно знаете. Этот человек рассчитывает на нашу слабость, вызванную паникой. Не забывайте, что информационные атаки – инструменты гибридной войны", - написал Ткаченко.



При этом фамилию "этого человека" министр не назвал.



Кроме того, Ткаченко заявил, что войска РФ не являются самой большой угрозой для Украины.



"Наибольшую опасность сейчас представляют не российские войска вблизи нашей границы, а фейковые информационные сообщения и провокации, задачи которых посеять панику. Не ведите на них. Сохраняйте спокойствие, анализируйте, включайте критическое мышление", - написал Ткаченко.

Напомним, ранее президент США Джо Байден допустил возможность нового вторжения России в Украину.