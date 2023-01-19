Ткаченко: Нам необходимо не только восстановление Украины, но и создание новой культуры
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что общество хочет видеть не только восстановление Украины, но и Украину, которая создает новое о культуре
Об этом он высказался на дискуссионной панели в Украинском доме в швейцарском Давосе, передает Укринформ.
"Мы продолжаем жить, поэтому важно думать о будущем после победы. Без сомнения, ценности нашей культуры необходимы, потому что мы хотим видеть не только восстановление Украины, но и Украину, которая развивает что-то новое – и это новое о культуре, где мы можем жить в гармонии и мире. Поэтому культурной сфере и для архитекторов важно показать лучший пример того, как мы видим культуру Украины", - отметил министр.
По его словам, война РФ в Украине открыла новые возможности, одна из которых это продвижение украинской культуры за границу и развитие различных видов сотрудничества, что позволяет людям понять, насколько богато украинское наследие и почему важно защищать его во время войны.
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