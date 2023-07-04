Ткаченко на фестивале FELIZONDA-2023 в Португалии: "Украине как государству с тысячелетней историей есть о чем рассказать миру"
В Португалии прошел благотворительный фестиваль FELIZONDA-2023, где собирали средства для реабилитационного центра для раненых украинских военных
Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.
Мероприятие проходило 29 июня – 2 июля и имело целью популяризацию музыки, современного искусства и народных традиций Украины в Португалии. На нем выступил министр Александр Ткаченко и поблагодарил мир за поддержку Украины.
"Жестокая война России в Украине не только создала огромные вызовы и кризисы, но и открыла баснословное окно возможностей для знакомства с нашей страной. Украина сейчас - мощный магнит. Украине, государству с тысячелетней историей есть о чем рассказать миру. И мир нас слышит" , - сказал глава Минкульта во время телемоста.
Главная цель мероприятия – оказание помощи реабилитационному центру "Тепло крылатой души", который специализируется на реабилитационных услугах для раненых украинских военнослужащих и оказании психологической поддержки семьям погибших воинов. Его основала Наталья Тарабалка, мать погибшего Героя Украины, военного лётчика Степана Тарабалки.
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