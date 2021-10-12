Ткаченко: Лучше получить справку о COVID-вакцинации, чем реальное свидетельство о смерти
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал граждан Украины вакцинироваться от коронавируса, чтобы уберечься от смерти
Об этом он написал в Telegram .
"Многие уже слышали новость - с 21 октября междугородные, внутриобластные и межобластные перевозки будут разрешены только при наличии у водителей, экипажа и пассажиров документа о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Что это значит? Вы собирались в санаторий? Вакцинируйтесь! Собирались к родителям в деревню? вакцинируйтесь! Работаете в другом городе? Вакцинируйтесь! Ранее ВОЗ всех предупреждала - с пандемией коронавируса шутить нельзя. Слишком большая цена. Сейчас ситуация значительно хуже, так как имеем дело со штаммом "Дельта". Значительно более агрессивным, значительно страшнее", - заметил министр.
Он также напомнил, что вакцинация - бесплатная, и каждая из вакцин, используемых в Украине, является эффективной.
"Если вы уже болели COVID-19, это не повод не вакцинироваться. Более того, исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, показывает, что невакцинированные люди, перенесшие COVID-19, имеют в два раза выше риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированные. Помните, лучше получить реальную справку о вакцинации, чем реальное свидетельство о смерти ", - отметил Ткаченко.
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